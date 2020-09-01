大韓航空時隔6個月重新恢復日本名古屋航線. September. 01, 2020 07:31. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 大韓航空將從1日開始恢復因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)而中斷的日本名古屋航線。自新冠疫情擴散以來，日本政府只允許東京(成田國際機場)和大阪(關西國際機場)部分航班運行，而此次又追加開放了一處航班，因此，國內航空業界期待日本航線逐漸擴大。 大韓航空31日表示，1日將運行仁川國際機場和日本名古屋(中部國際機場)之間的臨時往返航班。這距離3月9日因日本政府的限制韓國人入境措施而停航已有176天。從仁川出發，沒有乘客，只運送貨物，計劃只載客前往仁川。大韓航空不僅考慮到了與日本產業據點所在地區的貨物運輸，還考慮到了通過仁川機場換乘的日本乘客的需求。首先不定期地臨時運航，然後再討論定期運行與否。 新冠疫情之前，日本航線是占大韓航空旅客總銷售額10%的精品航線。但是，受航運及入境限制的影響，大韓航空今年第二季度(4月至6月)的日本航線銷售額同比減少了99%。相反，貨物銷售因需求增加，同期增加了36%。 特別是5月份以後，新冠疫情的擴散勢頭有所放緩，此前一直克制出行的旅行需求逐漸增加。實際上，7月仁川至成田航線的乘客為7130人，比5月的5711人增加了24%。仁川至關西的航線在7月也達到了2450人，比5月增加了63%。 航空公司對東京(羽田機場)航線的恢復也抱有期待。因為羽田機場離城市中心及首都圈的工業地帶較近，所以更容易確保貨物需求，而且還可以確保包括在韓國中斷每日直航的澳大利亞在內的美國、歐洲部分地區的換乘需求。從9月開始，羽田機場的新冠肺炎基因檢查(PCR)能力增加，可以處理更多的乘客，這一點也是值得肯定的。大韓航空相關人士表示：“雖然新冠疫情的擴散趨勢再次加速是變數，但公司方面正積極應對日本航線的恢復。”

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