紐約愛樂樂團的“三人組街頭表演”. September. 01, 2020 07:32. by 兪載東 jarrett@donga.com. 上月28日(當地時間)，美國紐約市布魯克林地區某公園舉行了罕見的特別演出。世界著名管弦樂團—紐約愛樂樂團所屬的演奏家們戴著口罩，三人一組進行了街頭演出。 據《紐約時報》等美國媒體透露，紐約愛樂樂團演奏團成員辛西婭•菲爾普斯(中提琴)、庫多•斯米雷(大提琴)、尤莉亞•齊斯凱爾(小提琴)與男高音安東尼•羅斯•科斯坦佐合作進行了演出。他們當天在世界上首次演奏了現代美國作曲家卡洛斯•西蒙的作品《Loop》，向街頭觀眾展示了多首古典音樂。部分團員還登上敞篷貨車，進行了熱情的演奏，在演出途中還戴著口罩與觀眾交談，場面十分和諧。雖然演出中間下起了毛毛細雨，但職員們給演奏者撐傘，演出得以繼續進行。 紐約愛樂樂團成員們放棄專用演出場地—紐約林肯中心，走向街頭進行街頭表演，是根據紐約愛樂樂團為應對新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)而自行準備的名為“紐約愛樂Bandwagon(樂團花車)”的節目。受到新冠疫情的影響，紐約愛樂樂團自3月份以後中斷了室內演出。 結束別具一格的演出後，團員們對親自給聽眾獻上音樂的經驗表示滿意。演奏小提琴的齊斯凱爾說：“突然感覺有力氣了。”菲爾普斯也說：“感覺和通過網絡在家裏演奏時不一樣。”紐約愛樂樂團花車計劃在今後8周內，每周在紐約市全境舉行類似演出。

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