“線下到處奔走”的特朗普猛追拜登，美國選戰升溫. September. 01, 2020 07:32. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 連日來，美國總統特朗普不顧新冠疫情的威脅，持續在各地現場奔走，大選格局出現了變化的征兆。在動員了1500名聽眾的白宮接受大選候選人提名演講之後，“會議效果”對支持率也產生了影響，其競爭者民主黨大選候選人拜登方面也迫不得已投身到了線下遊說中。 民意調查公司“晨間咨詢”在共和黨全黨大會結束後的當地時間8月28日進行調查、29日公布的支持率調查結果顯示，拜登的支持率為50%，特朗普的支持率為44%，相差6個百分點。雖然拜登仍然領先，但與共和黨全黨大會之前的8月23日差距為10個百分點（52%比42%）相比，差距明顯縮小。民意調查企業拉斯穆森8月26日公布的調查顯示，兩人的差距僅為1個百分點。 根據選舉統計分析網站“真正清晰政治”綜合各種輿論調查的結果，今年6月23日拜登的支持率為51.1%，領先特朗普（40.9%）10.2個百分點。但到8月29日，差距縮小到6.9個百分點。特別是，被指為搖擺州的6個州的差距縮小到了2.7個百分點。 特朗普在民主黨全黨大會第壹天飛往大會舉辦地威斯康星州，像妨礙“別人家的宴會”壹樣展開遊說，之後在明尼蘇達州等地繼續遊說。在北卡羅來納州夏洛特和馬裏蘭州麥克亨利堡、白宮舉行線下活動的共和黨全黨大會上，通過聽眾的歡呼和起立鼓掌、雄壯的音樂、華麗的照明和焰火表演等，試圖將會議效果最大化。上周末，他訪問了遭受颶風“羅拉”襲擊的路易斯安那州和得克薩斯州，在各個現場縱橫馳騁。他將於1日訪問因遭到白人警察槍擊而下半身癱瘓的黑人男子雅各布·布萊克事件的威斯康星州基諾沙。 特朗普的這種到處奔走，每個主要日程都由福克斯新聞等媒體披露。特朗普還在推特上繼續上傳他到各個搖擺州和災區的形象。對於集中於在線遊說的拜登，他諷刺為“被埋在房屋地下室中，蜷縮著身體的高齡消極政治家”。 拜登陣營表示，“特朗普總統無視保持社會距離，導致新冠疫情的死亡人數超過了18萬人”，強調特朗普的應對失敗。目前，拜登團隊還在發送“拜登相信科學”的短信。 現在斷定特朗普的上升勢頭還為時尚早。例如，美國ABC電視臺和民意調查機構“益普索”在兩黨全黨大會後實施的民意調查中，對特朗普的好感度下降了1%，而拜登則上升了5%。 但是，在必須打動民心的選舉中，拜登的慎重態度被外界認為是“閉門不出”或存在感減弱，這種形象令人擔憂。拜登陣營表示，最終將從勞動節（9月7日）以後開始重新進行線下遊說。 拜登方面也提高了攻擊強度，抨擊特朗普陣營為了將社會分裂和混亂利用到選舉中，故意進行煽動。拜登陣營的選舉對策本部長凱特·貝丁菲爾德在當地時間8月30日接受福克斯新聞頻道采訪時批評說：“特朗普總統今年整個夏天，對於美國城市的社會不安，反而都助長了暴力。”

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