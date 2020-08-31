主動居家隔離的“認證照”……市民紛紛參與. August. 31, 2020 07:36. by 朴鐘民記者 blick@donga.com. “雖然有點累，但我覺得大家壹起參與會不會更好，所以上傳了照片。” 生活在京畿坡州地區的尹漢娜（38歲，女）最近在自己的社交媒體上上傳了和子女們在家裏度過瑣碎日常的照片。照片上的標簽是“#主動居家隔離”。與四兄妹孩子壹起上傳的照片並不是特別特別。孩子們溜溜地坐在沙發上呆呆地看著電視，或在壹起嬉戲。 但出乎意料的是，周圍的反應非常熱烈。很多人給她加油說，越是這樣的時候，越要壹起加油。不少人打上相同標簽上傳了很多相似的照片。尹某說：“看到疾病管理本部長鄭銀敬在電視上做簡報，不知為什麽變得肅然起敬”，“雖然大家都在為了回歸日常生活有些郁悶，但希望壹起加油‘做力所能及的事情’。” 由於新冠疫情再次擴散，從30日開始進入社會距離2.5階段，首都圈市民的日常生活也發生了巨大變化。隨著咖啡館或餐館等關門，開始了接近居家隔離的生活。對此，在網上像尹某壹樣公開在生活中實踐防疫守則的樣子、互相給對方加油的人大幅增加。 生活在蔚山的舞蹈家金東華（音譯）連續幾天上傳了在家中和著親自作曲的音樂編舞的視頻。金某說：“雖然很容易陷入無事可做的虛無主義，但越是這樣的時候，越是要尋找能做的事情，打起精神，所以上傳了編舞的視頻。” 目前，在多家社交媒體上，不僅有“#主動居家隔離”的帖子，還有“#主動保持距離”和“#自我隔離”等帶有標簽的帖子超過數千篇。有很多留言和子女壹起挑戰在家堆紙杯或上傳親自料理的照片等，互相為對方加油助威。另外，上傳新冠疫情之前的海外旅行照片等，回顧日常生活的珍貴性的帖子也不少。 生活在首爾市江西區的金基勛（音譯，35歲）29日在社交媒體上上傳了呼籲參與主動居家隔離的帖子。金某在上傳文字的同時，還上傳了兩個孩子在自家客廳搭建帳篷，和家人壹起營造野營氛圍或在微型遊泳池中玩耍的照片。 事實上，金某並不歡迎自發隔離。因為他的雙胞胎兒子患有腦病變疾病，需要定期在康復中心接受治療，但現在已經不可能了。金某說：“本來還開展了支援被疏遠階層等的演出活動，但是因為新冠疫情，連這個都中斷了。雖然大家都很辛苦，但我堅信只要不氣餒，積極戰勝困難，生活就會更加幸福。”

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