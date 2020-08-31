日本媒體：“期待知日派前總理、韓國執政黨代表為日韓關系改善做貢獻”. August. 31, 2020 07:36. by 東京=常駐記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本媒體期待被評為“知日派”的共同民主黨新任代表李洛淵能為改善韓日關系做出貢獻。其核心內容說，在對韓國持強硬態度的日本首相安倍晉三下臺之際，韓國出現了知日派執政黨代表，韓日關系改善有望出現轉機。 《朝日新聞》30日介紹說，李洛淵是“下屆總統的有力候選人和知日派”，“在2022年總統選舉之前，奠定了鞏固黨內支持的基礎。”報道還說：“他曾經常駐日本，日語很棒，是政界首屈壹指的知日派。” 《讀賣新聞》報道說：“因征用工（強制征用受害者）等問題導致日韓關系惡化時，日本政界有不少人期待他為改善關系作出努力。” 實際上，日本日韓議員聯盟所屬的自民黨某議員最近向本報表示：“李代表對日本的理解度很高，期待他能為改善關系發揮作用。”李洛淵在任國務總理的去年10月，為出席德仁天皇即位儀式訪問日本，並同安倍首相舉行了會談，被評價為打開了韓日對話的大門。

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