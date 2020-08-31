朝著伊萬卡微笑，等她走過後表情冰冷的梅拉尼亞. August. 31, 2020 07:36. by 金藝潤記者 yeah@donga.com. 美國總統特朗普的梅拉尼亞（50歲，照片）27日上演了據傳關系不好的繼女、白宮高級顧問伊萬卡（39歲）剛剛走過就表情驟然壹變的壹幕。 伊萬卡在執政黨共和黨全黨大會的最後壹天，即特朗普總統發表接受總統候選人提名的演講之前，負責介紹父親走上白宮舞臺講臺。介紹發言結束後，她轉身向父親和繼母打招呼後退場。梅拉尼亞起初面帶微笑，輕輕晗首，但當繼女剛擦著自己身邊走過，就大睜眼睛，壹幅僵硬的表情。 著名喜劇演員戴娜·戈德伯格將這壹幕截圖，並上傳了名為“真的很奇怪”的推特。曾出演過電視劇《權力遊戲》的演員約翰·布萊德利也評價說：“就好象是為誰開了門，卻沒能聽到壹句‘謝謝’時的表情。” 當天，部分網民在梅拉尼亞身穿的淡綠色衣服上塗上電腦圖形，表現出反對種族歧視示威隊伍的口號“黑人的生命也很重要”、美國新冠累計確診患者等，對特朗普總統進行了批評。綠色系列與電影電腦圖形處理所使用的背景膜“綠背景摳圖”有著同樣的作用。 伊萬卡是特朗普的第壹任夫人伊凡娜所生，梅拉尼亞是特朗普的第三任夫人。曾經在白宮為梅拉尼亞工作過的活動企劃人斯蒂芬妮·沃爾科夫在下個月1日出版的回憶錄《梅拉尼亞和我》中揭露說，梅拉尼亞稱伊萬卡為“蛇”，兩人就座位安排等問題經常發生爭吵。

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