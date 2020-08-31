現代汽車到明年為止將推出9款新車，攻略“固若金湯”的中國市場. August. 31, 2020 07:36. by 金道炯 dodo@donga.com. 在中國市場陷入苦戰的現代汽車到明年為止，將投入伊蘭特到IONIQ 5等9種以上的新車，展開市場攻略。 現代汽車30日表示，最近在中國推出新款索納塔後，計劃同時推出轎車、娛樂用車(RV)、電動汽車等。上月上市的中國索納塔與國內第八代索納塔相似，但為配合當地消費者品味，車身整體長度更長。 現代汽車繼索納塔之後，正在準備新款伊蘭特、中國戰略車型名圖、菲斯塔部分變更車等轎車。在娛樂用車方面，計劃推出新型多用途汽車(MPV)Custo和途勝等。大型運動型多功能車(SUV)帕利塞德也將在下個月向中國出口和銷售。 另外，電動汽車繼名圖EV之後，計劃推出基於電動車專用平臺的首款電動車IONIQ5，在世界最大的電動車市場中國一決勝負。IONIQ5是明年年初推出的緊湊型跨界休旅車(CUV)。一次充電可行駛450公裏以上。 因在中國的銷量銳減而苦惱的現代汽車在過去幾年裏在中國一直沒能扭轉局面。 2016年現代汽車在中國的銷量為114萬輛，2017年降至78萬輛，去年更是下滑落至65萬輛。市場占有率在此期間從5.1%下降到了3.1%。 汽車業界相關人士表示：“在中國，沒有樹立高級車形象的現代汽車被具有價格競爭力的中國企業擠壓，正在經歷困難。通過今年和明年上市的新車和電動汽車，銷量和市占率能否實現反彈非常重要。”

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