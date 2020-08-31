柳賢振6局2自責分變成1自責分，但還是委屈. August. 31, 2020 07:37. by 黃奎引 kini@donga.com. 29日，在塞倫體育場舉行了多倫多藍鳥隊和巴爾的摩金鶯隊的比賽。主場作戰的多倫多隊在以2比0領先的第6局上半局，在2人出局滿壘的情況下，“藍色怪物”柳賢振(照片)向右手擊球手瑞恩•蒙特卡斯爾投出了外側低彈道的變速球(時速130公裏)。結果形成了平凡的3壘手前的滾地球。問題是多倫多隊的3壘手特拉維斯•肖投出的球扔進1壘手的手套中，而是偏向了地面。在多倫多隊1壘手弗拉基米爾•小格雷羅漏球的間隙，巴爾的摩隊的兩名跑壘員踏上了本壘。 官方記分員最初的判斷是3壘手失誤。這樣，柳賢振的自責分(投手失誤丟分)就會變成“0”。但稍後，官方記分員改成了內野安打。與此同時，柳賢振的自責分也變成了2分。處處都出現了“無法理解”的批判。 盡管如此，柳賢振還是表示：“球隊和教練組會看著辦的。”這是考慮到異議申請的發言。柳賢振在效力於洛杉磯道奇隊時期的去年7月15日與波士頓紅襪隊比賽時，球隊也提出了異議，因此2自責分全部被取消。當時，內野安打也因失誤而被更正。 這次，自責分減少為1分。美國職業棒球大聯盟事務局30日把官方記錄改成了“ONE HIT，ONE ERROR”。三壘跑壘員得分是柳賢振的自責分，二壘跑壘員得分是非自責分。柳賢振的賽季平均自責分從3.16(美國聯賽第12位)下降到了2.92(第8位)。 多倫多隊仍然表示無法理解。二壘跑壘員得分也是非自責分才對。如果美國職棒大聯盟事務局接受這一主張，柳賢振將在8月份創下月平均自責分0.97的紀錄。現在他的紀錄是1.29，截至當天位居美國聯盟第1位(全體第3位)。多倫多隊在推特上用韓文評論道：“本月柳賢振選手的表現真是太夢幻了！” 另外，“KK”金廣鉉(聖路易斯紅雀隊)將於下月2日客場挑戰辛辛那提紅人隊時首發出場。 辛辛那提紅人隊是在23日主場作戰時，金廣鉉取得美國職棒大聯盟首場勝利的球隊。當時金廣鉉在6局內沒有失分。

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