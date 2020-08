“音源總攻”K-POP的危險陰影. August. 31, 2020 07:37. by 林熙允記者 imi@donga.com. “Do Not Loop Dynamite(不要只重復播放Dynamite)。” 這是推特英語賬號“BTS on Billboard(@BTS_Bilboard)”最近共享的部分帖子。“點贊”1.6萬余次,轉發5900余次的該帖子,《Dynamite Survival Kit》(以下為Survival Kit)是為鐵桿粉絲準備的一種“以一當百”在線指南。 在Sportify、蘋果音樂、Tidal、亞馬遜音樂、YouTube等全球音源流媒體平臺上,粉絲們詳細介紹了消費防彈少年團(BTS)的新曲《Dynamite》對Billboard排行榜產生最大影響的攻略方法。該賬戶的追隨者約有140萬名。 BTS粉絲團“ARMY”的官方賬號也關註該用戶。 Survival Kit(救生包)的“Dynamite”消費指南非常周密。△通過免費賬戶聽的話,只反映收費賬戶流媒體表的三分之二 △收費賬戶免費體驗活動是進入該鏈接後反復聽 △只重復播放Dynamite的話,會減少計分,生成並聽其他幾首歌曲的播放列表並向周圍共享 △用iTunes贈送Dynamite時,為了反映Billboard單曲排行榜,使用禮品卡等。 此外,還有為募集資金及資金支援的賬戶“@fundsforbangtan”(粉絲5.3萬余名)。Survival Kit鼓勵美國ARMY“如果需要錢購買Dynamite音源,就請與@fundsforbangtan進行對接”;鼓勵美國外ARMY “為增加美國國內Dynamite銷量,向@fundsforbangtan捐贈”。該賬戶將介紹音源購買、發票寄送、補償等程序。 業界專家們一致表示:“國內部分偶像粉絲的‘音源總攻’(音源消費總攻擊)文化也傳播到了海外。”各種“總攻”、“募捐”賬戶數不勝數。不僅是BTS,很多有名的K-POP偶像明星的粉絲也運營著這樣的賬號。 專家們表示憂慮說:“這是給其他歌手也帶來傷害的造假行為。這會打擊今後韓國流行音樂的形象,甚至會影響到Billboard排行榜的公信力。” 評論家李大華(音)表示:“這樣的‘support(支持)’能對排行榜產生多大的實質性影響還是未知數。正如因囤貨、不正當運營、宣傳爭議導致Melon排行榜的可信度下降一樣,Billboard排行榜可能也會走上同樣的路(貶義)。”評論家金學善指出,“為‘我的歌手’的成就所付出的努力最終可能會降低榜單的公信力。” 也有聲音稱,不應只陶醉於宣揚國威,對K-POP的“陰影”視而不見,應重新審視整個行業。評論家金潤河指出:“在暗地裏助長這種風氣的歌謠企劃公司、音源平臺、媒體都難逃其咎。”

한국어