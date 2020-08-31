就用壹周時間“暫停”來展現大韓民國的實力吧. August. 31, 2020 07:37. . 從昨天開始，以首都圈地區為中心，開始了保持社會距離2.5階段。到9月6日為止的壹周多時間裏，大眾使用設施的運營將受到很大限制。首爾市將這壹期間定為“千萬市民停止周”，要求市民作為各自防疫的主體，遵守保持社會距離。希望他們以最大限度的克制外出和見面、停止外部活動等放棄日常生活的覺悟，徹底做好生活防疫工作。 昨天新增299名確診患者，累計達到19699名，即將突破2萬名。最近兩周期間，日均確診患者超過300人（300.8人），而且由於高齡確診者增加，有19人死亡。累計死亡人數達到323人（病亡率1.64%）。全世界確診患者29日超過了2500萬人。從本月9日確診的2000萬人再增500萬人僅用了20天，新冠疫情的擴散趨勢正在日益加快。 現在需要的是放慢國內感染擴散的速度，恢復喘吸的時間。進入2.5個階段的壹周是區分“擴散”和“平靜”的重大十字路口。根據結果決定是否上調至第三階段。如果實行相當於“社會封鎖”的第三階段，除了必需的社會、經濟活動之外的所有活動原則上將被禁止，將不可避免地對本來就處於冰凍狀態的經濟造成嚴重打擊。 停止日常生活需要各自做出犧牲，但對於必須立即停止營業的個體戶和小工商業者來說，這將成為生計問題。為了讓這些人延續希望，需要政府層面的細心關懷和支援。 在這種情況下，政府和醫療界持續的對立應該立即找到妥協點。政府對未服從業務恢復命令的專業醫生采取控告的超強硬措施後，大韓醫師協會宣布從下個月7日開始進行無限期罷工，專業醫生昨天決定繼續進行正在進行的罷工。如果罷工長期化，將面臨醫療體系崩潰的最壞情況。全國各地因錯過黃金時間而死亡的急救患者正在增加，重癥患者的治療也被推遲。政府無法擺脫此前因溝通不足而造成醫生集體行動的責任。政府和醫療界應該停止以國民生命為代價的對立，攜手撲滅新冠的火焰。今後壹周，韓國的防疫將面臨考驗。全體國民要成為防疫的主角，守護所有人的未來。

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