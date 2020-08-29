目光轉向海外的“西學螞蟻”，集中投資特斯拉等美國成長股. August. 29, 2020 08:09. by 姜有炫, 申나리 yhkang@donga.com,journari@donga.com. 最近在證券市場表現出旺盛食欲的國內投資者把目光轉向了美國等海外證券市場。雖然購買海外股票的“西學螞蟻”們在美國股市上橫掃了成長股，但是也出現了瞄準短期差價的散股交易(odd-lot transaction，短線買賣)傾向。 28日，據韓國預托決濟院透露，進入今年以來，截止到本月21日，國內投資者(個人及法人)凈買入最多的海外股票是特斯拉。除了玩具公司孩之寶(第4位)之外，蘋果、微軟(MS)、谷歌母公司Alphabet 、亞馬遜等Big-Tech(大型技術企業)也進入了投資前六順位圈。對成長股和美國股票的“偏愛”也顯露出來。投資前10名中有8支是成長股，9支是在美國股市上市的股票。 30多歲的“西學螞蟻”A某6月在美國氫燃料汽車公司尼古拉在紐約股市的納斯達克上市後，投資了1000萬韓元。之後的幾天裏，通過分批出售獲得了近500萬韓元的收益。韓亞金融投資相關人士表示：“以前，資產家們為了分配資產而投資海外股票。最近有年輕投資者流入，正在集中投資特斯拉、蘋果、摩德納等成長股。”相反，最近影響力不斷擴大的美國個人投資者正在掃蕩因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)疫情股價暴跌的傳統企業。據美國經濟媒體《商業內幕者》透露，上月在美國股票交易平臺—羅賓漢應用軟件(app)進行股票交易的投資者中，最受歡迎的股票前三位是福特、通用電氣(GE)、美國航空。 國內投資者凈拋售最多的海外股票是美國萬事達信用卡。雖然股價以“V”字型反彈，創下歷史新高，但可能是擔心消費放緩。其後凈拋售較多的依次為高得運(日本)、Line(日本)、江西贛鋒鋰業(中國鋰生產企業)、Nexon(日本)。 韓國國內投資者凈買入的股票收益率從年初到本月21日止為78.0%(除6月份上市的尼古拉外)。尤其是特斯拉，自年初以來股價上漲了376.5%。同期純賣出的股票收益率是318.4%。除去股價上漲2965%的美國疫苗公司“Novavax”之外，為24.3%。 有人指出，熟悉國內企業的“鹹水分紅”文化的個人投資者即使是在分紅相對較多的海外，也像國內一樣，堅持買進股票後快速拋售，賺取差價的傾向。以色列新一代X光設備企業“Nanox”21日在美國納斯達克上市後，40多歲的上班族B某在下一個交易日即24日投資了500萬韓元左右。以23.1美元買入股票後，第二天以30美元賣出，賺取了約30%的差價。 海外股票投資並非總能獲利。C某在6月份向在香港證券交易所上市的阿裏巴巴集團的遠程醫療服務公司“阿裏健康”投資了7000萬韓元，結果損失了10%。專家指出，國內投資者對海外股市和企業缺乏信息，因此需要慎重投資。

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