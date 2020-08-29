“後安倍”是誰？“安倍政權二號人物”官房長官菅義偉有望. August. 29, 2020 08:10. by 東京=常駐記者 金範錫 bsism@donga.com. 隨著日本首相安倍晉三突然表明辭職意向，“後安倍”的競爭正在全面展開。日本官房長官菅義偉、自民黨政調會長岸田文雄、自民黨前幹事長石破茂、防衛相河野太郎等都是有力候選人。 登上最有利位置的是官房長官菅義偉。《朝日新聞》25日報道說，“盡管菅義偉本人否認，自民黨議員們仍然認為他是新首相的候選人。”雖然他本人從未表示“將挑戰下屆首相”，但安倍突然下臺帶來的危機狀況，造就了使他成為首相有力候選人的局面。 他在2012年12月第二次安倍政權上臺時擔任官房長官，作為政權第二號人物，起到了危機管理的作用。在危機狀況下，他成為能夠最穩定地繼承和運營政權的第壹人選。自民黨壹位幹部表示：“菅義偉長官從未屬於派系。聯合執政黨公明黨的反應也是‘如果是菅義偉，那還行’。” 據悉，岸田文雄是安倍首相選定的接班人。但在各種輿論調查中，停留在5%左右的低支持率是其缺點。因此有意見認為，他不是擔任解散眾議院後領導議會選舉的黨的合適面孔。 前幹事長石破茂具有20%左右的高國民支持率優勢。但是他壹直壹壹反對安倍的政策。對於安倍首相來說，“作為繼任者最不滿意的人物”就是石破茂。 隨著最近河野太郎的知名度大幅提高，他正在成為“黑馬”。有“政治中心1號永田町的古惑仔”之稱的河野6月份主張撤回關系到日美外交關系的導彈防禦系統“陸基宙斯盾”並予以落實。在《每日新聞》的“適合下任首相的人選”輿論調查中，河野在6月20日的調查中位居第三（支持率7%），但在8月22日的調查中上升到了第二位（11%）。與排名第壹的前幹事長石破茂（兩次均為15%）的差距大幅減少。 自民黨立即啟動了新總裁選舉工作。采取議員內閣制的日本，當選執政黨總裁即擔任首相。根據自民黨規則，如果黨總裁在任期中辭職，可采用兩種方式之壹選出新總裁。原則上是由國會議員（含參議員和眾議員）和自民黨黨員參與的投票。國會議員和黨員的票數將各占50%。第二種方式是僅通過國會議員投票選出總裁。這僅限於需要緊急處理投票的情況。根據以何種方式舉行，對“後安倍”候選人利弊不均。從決定總裁選舉投票方式開始，自民黨內部將展開權力鬥爭。

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