徐旭成為文在寅政府首位陸軍出身的國防部長，作戰權移交速度是重點. August. 29, 2020 08:10. by 朴孝睦記者、申圭鎮記者 tree624@donga.com,newjin@donga.com. 文在寅總統28日提名陸軍參謀總長徐旭（陸軍士官學校第41屆）為新任國防部長候選人，分析認為是為了確保移交戰時作戰指揮權等執政後半期重大國防政策的推進動力。徐旭是文在寅政府執政以來首位陸軍出身的國防部長候選人。 青瓦臺發言人姜瑉碩就提名徐旭壹事表示：“徐候選人不僅具有豐富的野戰和作戰領域的經驗，而且對聯合、協同作戰領域具有很高的專業性。”青瓦臺相關人士就現政府執政以來首次提拔陸軍軍官學校出身的防長壹事表示：“此次人事變動傳達的信息是，穩固的軍事應對態勢、以韓美同盟為基礎的戰時作戰指揮權的移交等。進行了將組織更新為全新氛圍的人事調整。”陸軍總參謀長沒有經過聯合參謀本部議長等職務，直接被任命為國防部長，是自2006年金章洙前部長後14年來的第壹次。 徐旭1985年從陸軍士官學校第41期畢業後被授職，曾擔任1軍團長、聯合參謀本部作戰部長、作戰本部長等，是軍隊內具有代表性的作戰通。在準將時期，他曾在韓美聯合司令部工作。軍方相關人士透露內部氛圍說：“在現任四星將軍中，在作戰領域被評為專業性最高。” 特別是，自現政府上臺後，徐旭在去年4月被任命為陸軍總長之前，壹直在聯合參謀本部工作，參與對朝、對美軍事懸案。他2017年就任聯合參謀部作戰本部長後，參與了9·19軍事協議的全過程，為了履行撤消監視哨所等協議，在得到駐韓美軍及“聯合國軍”司令部的協助方面發揮了作用，這也是在此次人事安排中考慮到的。 當初，作為鄭景斗部長的繼任者，第三軍官學校出身、首位出任聯合參謀本部議長的前議長李淳鎮被認為十分有希望，因此有不少人評價稱這是“突然的人事變動”。執政黨相關人士表示：“根據現政府的‘排除陸軍士官學校’基調，很多人觀測將任命非陸軍士官學校出身的部長，但是前議長李淳鎮在2017年退役，經常被認為會被提名為國防部長官候選人，因此也有人指出他缺乏新鮮感。”隨著徐旭被提名，下半年軍隊首腦部人士中，地面作戰司令南英信（音譯，學軍第23屆）很有可能成為非陸軍士官學校出身的首位陸軍總長。 另外，文在寅總統當天對國防部長進行了“點穴式人事”，下半年內閣改組與否也備受關註。大多數人認為，當初文在寅總統除了國防部長鄭景斗外，還打算更換保健福利部長朴淩厚等人，但由於新冠疫情再次擴散，只換了國防部長。另壹位執政黨相關人士表示：“如果新冠疫情再擴散趨勢被遏制，考慮到樸淩厚等從現政府上臺開始就壹起工作的部長們的疲勞程度和國政革新等因素，將追加改組內閣。”執政黨內部仍有觀點認為，國土交通部長金賢美將被替換。共同民主黨的壹位議員表示：“國會通過了《租賃三法》等主要房地產相關法案，有必要改變輿論對房地產對策的看法，因此有必要進行人事改革。”

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