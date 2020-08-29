“籃球皇帝”喬丹的呼籲阻止了NBA的崩潰. August. 29, 2020 08:10. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 為抗議非武裝黑人雅各布•布萊克被白人警察槍擊事件而離開球場的美國職業籃球(NBA)球員們，在“籃球皇帝”邁克爾•喬丹(57歲)的斡旋下決定重返賽場。 美國體育媒體ESPN28日表示：“球員們決定繼續舉行季後賽(PO)。重啟的時間尚未確定。”前一天，NBA因密爾沃基雄鹿隊球員抗議槍擊事件而拒絕參賽，其他球隊的球員也參與其中，因此3場季後賽比賽均未舉行。隨著球員們對種族歧視的反駁日益強烈，有人預測說，部分球隊會抵制剩下的季後賽比賽。 在此期間，喬丹在希望恢復季後賽的球隊老板和球員之間起到了調解者的作用。據ESPN報道，NBA夏洛特山貓隊的老板喬丹首先與球員工會主席克裏斯•保羅(俄克拉荷馬城雷霆)進行接觸，聽取了後輩球員們的感情和要求事項等。喬丹作為聯賽唯一的黑人俱樂部老板，在之後參加俱樂部老板視頻會議時主張：“現在比起說(對季後賽中斷的)解決方案，更應該傾聽球員的話。應該讓球員們表現出憤怒和擔憂。”在喬丹的呼籲下，各俱樂部負責人一致決定制定方案，明確表達反對種族歧視的球員們的呼聲。球員們似乎也對此做出了回應，決定重返球場。 在芝加哥公牛隊6次獲得NBA總冠軍的“超級巨星”喬丹，在現役時期曾被批評對社會問題不積極發表意見。但退休後，他一直以自己獨特的方式為消除種族歧視而努力。在黑人社會因白人警察過度鎮壓導致黑人喬治•弗洛伊德死亡的事件而憤怒不已的6月，他呼籲用和平方式來對抗歧視，他說：“我們應該集思廣益，敦促政治家們改變法律，通過投票引導制度變化。”此後，他聯合體育用品公司耐克的“喬丹品牌”承諾在10年內捐贈1億美元(約1185億韓元)，以消除種族歧視。

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