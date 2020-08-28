“爸爸領導力”...朴恒緒獲越南二級勛章. August. 28, 2020 07:50. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 越南國家足球隊主教練“米丁克(大米+希丁克的合成詞)”朴恒緒(61歲)榮獲越南國家二級勞動勛章。 27日在越南河內的越南足球協會辦公大樓，朴主教練獲得了由越南文化體育旅遊部部長阮玉善頒發的2級勞動勛章。勞動勛章是越南政府授予在各個領域為越南立下卓越功績的人士的勛章(1~3級•1級為最高等級)。 據越南媒體“VN Express”透露，去年12月在菲律賓舉行的東南亞(SEA)杯比賽中，朴教練60年來首次帶領越南隊奪冠，他的功勞得到了認可。輔佐朴教練的首席助教李永鎮(57歲)和金韓潤(46歲)也受到了越南總理的嘉獎。 這是帶領越南足球隊的外國教練首次獲得該獎項。在2017年10月朴教練接任球隊主教練之前，巴西、德國、葡萄牙、日本教練先後執教過越南國家隊。在授勛儀式上，朴教練表示：“在率領越南隊的外國教練中，我是第一個獲得這一獎項的外國教練，所以更有意義。我認為，自己是代表一起辛苦共事的運動員和教練員拿這個獎。” 兼任越南國家隊(A代表隊)和23歲以下國家隊主教練的朴教練，以強有力的動機賦予和細心的球員管理的“爸爸領導力”為基礎，將原本處於弱勢的越南足球培養成了一匹亞洲足壇的“大黑馬”。 朴教練在上任初期的2018年1月，在亞洲足球聯盟(AFC)23歲以下錦標賽上帶領越南隊獲得亞軍後，獲得了3級勞動勛章。同年12月，他在被稱為“東南亞的世界杯”的東南亞足球協會(AFF)鈴木杯上帶領越南隊奪冠，還獲得了友情勛章(幫助提升韓國和越南之間的友好關系的功勞)。 因席卷全世界的新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)余波，在2022卡塔爾世界杯預選賽中斷的情況下，由朴教練率領的越南隊在亞洲區第二輪預選賽G組中以不敗(3勝2平)的成績暫時位居第1位，球隊正夢想著歷史上首次進入亞洲區最終預選賽。朴教練今年2月出國到越南後，一直停留在當地管理國家隊球員。

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