PC攝像頭-留言板...在家辦公的單品銷售快速增長. August. 28, 2020 07:51. by 金恩智記者 eunji@donga.com. 隨著新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)的再次擴散，進入在家工作體制的企業不斷增加，與在家工作相關的各種單品人氣正旺。從工作所需的辦公用品、電子產品到美姿矯正用品、咖啡成品等有助於“機智的在家生活”的單品，各種商品備受矚目。 因在家工作的擴散，銷售增長勢頭最明顯的品目是電子產品。據“G市場”透露，從上月24日開始到本月24日為止的一個月內，PC用攝像頭和麥克風的銷量分別比去年同期增加了554%和90%。G市場認為，隨著在家辦公的上班族的增加，用於視頻會議的各種電子產品需求量劇增。購買上班所需的電腦顯示器和筆記本電腦裝備的消費者也在增加。據“SSG網站”透露，從本月4日到25日的3周內，筆記本電腦和PC顯示器的銷售額分別比去年同期增加了285.7%和106.7%。 由於把熟悉的工作環境搬到家中的需求，辦公用品和文具用品的銷售也在上升。在家辦公以PC制作的電子文件為基礎的情況很多。但是，為了把家庭環境裝飾成辦公空間，越來越多的消費者把各種用具搬到了家裏。 據SSG網站透露，從本月4日到25日，文具用品的銷售額增加了45.7%。辦公室經常使用的板材產品(留言板、黑板等)和文件夾的銷售量增加這一點非常引人註目。在此期間，板材產品的銷售量增加了27.6%，文件夾的銷售量增加了24.4%。最近一個月，G市場的文具、辦公用品的銷售額也增加了14%。 減少在家工作帶來的壓力的產品也備受矚目。美姿矯正用品就是代表性的例子。本月4日至25日，SSG網站的美姿矯正用品銷售額比去年同期增加了176.3%。其中包括記憶泡墊、支撐腰部和臀部的姿勢矯正椅子、肩膀和腰部穿戴的腰帶及帶子型用品等。 價格達數十萬韓元的高價產品也很受歡迎。在座椅上代替坐墊使用的功能性靠墊“EXGEL”的產品價格在20萬~60萬韓元左右。但是，隨著人們口口相傳可以緩解因“坐式”生活引起的腰痛、烏龜頸等癥狀，今年的銷售額比去年同期增加了50%。EXGEL公司相關人士表示：“由於新冠肺炎疫情，在家辦公的擴散，為了在家使用而購買產品的顧客變多了。” 在家可以喝的咖啡產品的銷售額也大幅上升。據Kurly市場透露，在新冠疫情擴散勢頭加快的本月16日至25日的10天裏，咖啡產品的銷售量增加了64%。只要打開包裝就可以直接喝的化妝包形態的產品以111%的增幅最大。同期，美式咖啡、拿鐵咖啡等成品形態的產品增加18%，沖水喝的冷萃冰咖啡原液產品的銷售量增加了14%。

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