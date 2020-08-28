黑人遭槍擊事件使美國體育再次被按下“暫停鍵”. August. 28, 2020 07:52. by 兪載泳, 金培中 elegant@donga.com,wanted@donga.com. 因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)而受到直接打擊的美國職業體育此次因白人警察對黑人男性的槍擊事件余波正變得搖搖欲墜。 美國職業籃球(NBA)事務局取消了原定於27日進行的東西部季後賽首輪(PO•7戰4勝制)密爾沃基雄鹿VS奧蘭多魔術、休斯敦火箭VS俄克拉荷馬城雷霆、洛杉磯湖人VS波特蘭開拓者隊的3場比賽。 原計劃最先進行的密爾沃基隊和奧蘭多隊的比賽即將開始，密爾沃基隊的球員們為了抗議24日在美國威斯康星州科諾沙發生的槍擊事件而拒絕參賽，因此，剩下的比賽也受到了影響。黑人男子雅各布•布萊克24日在非武裝狀態下，被一名白人警察從背後連續開了7槍，生命垂危，更讓人氣憤的是當時布萊克的三個孩子就坐在車上。 密爾沃基隊當天在奧蘭多迪士尼樂園進行系列賽第5場比賽之前，留在更衣室，但沒有上場。奧蘭多隊的球員們在球場上熱身後也離開了賽場。密爾沃基隊球員們表示：“在地域親緣地區發生了針對黑人的槍擊事件。我們無法專心打籃球了”，敦促對加害者進行追責。密爾沃基隊後衛喬治•希爾透露：“我們厭倦了不平等。”球隊也對球員的決定表示支持。威斯康星州最大的城市密爾沃基距離科諾沙僅44分鐘車程。 NBA為了防止5月份發生的喬治•弗洛伊德(因白人警察過度鎮壓而死亡的黑人男性)事件再次重演，在球場及球員們的運動服上貼上了“黑人的命也是命(Black Lives Matter)”的反對種族歧視標語。在這種情況下再次發生類似事件，球員們內心受到的沖擊更大。 勒布朗•詹姆斯(洛杉磯湖人)、多諾萬•米切爾(猶他爵士)、賈馬爾•穆雷(丹佛掘金)等明星球員紛紛通過社交網絡(SNS)大聲疾呼，“我們要求變化和平等。”有報道說，西部排名第一和第二的強有力奪冠熱門湖人隊和洛杉磯快船隊在NBA球員工會會議上建議取消剩下的季後賽日程。 美國職業棒球聯盟(MLB)原定於27日進行的16場比賽中，其中3場比賽因槍擊事件被取消。像NBA一樣，密爾沃基釀酒人隊在與辛辛那提紅人隊進行主場比賽之前，最先做出了這樣的決定。密爾沃基俱樂部表示，“尊重取消今天比賽的球員們的決定。球隊也將為消除種族歧視而努力。”密爾沃基隊的終場投手喬希•海德表示，“現在不是保持沈默的時候。有比體育更重要的東西。”據說黑人球員較多的西雅圖水手隊也取消了與聖叠戈隊的客場比賽，洛杉磯道奇隊和洛杉磯舊金山隊的球員也拒絕參賽。而27日進行比賽的其他球隊正在討論取消28日的比賽。道奇隊主教練大衛•羅伯茨在比賽取消後接受視頻采訪時說：“我認為不比賽是向球迷展示我們對在這個國家、在威斯康星州發生的事情有多麽絕望的好方法。這不是政治問題，而是關於全人類的話題。我們需要進一步改善。”美國職業足球(MLS)也決定不舉行當天原本進行的5場比賽。在女子職業網球•巡回賽西南財團公開賽上，進入4強的大阪直美(世界排名第10位•日本)宣布棄權說，“在運動員身份之前，首先我是一名黑人女性。”

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