日增400多人，包括國會在內全方位擴散……新冠危機面臨最大關口. August. 28, 2020 07:53. . 新冠疫情迎來了最大關口。在醫療界力量正在迅速枯竭的情況下，昨天壹天全國共有441人被確診為新增感染。這是今年3月7日（483人）之後時隔174天創下的最高紀錄。首爾、京畿、仁川確診了305名新患者，這是首都圈確診人數首次超過300名。在首都圈以外的地區，公寓、公司內部食堂、乒乓球俱樂部、桑拿浴等，不分場所，也出現了136名確診患者。如果以這個趨勢迎接周末，醫療系統可能會面臨崩潰。 最為緊迫的是確保病床和醫療人力。由於新冠疫情長期化和夏季炎熱，本來醫療人員的疲勞程度就已達到極點，無法跟上患者劇增的趨勢。雖然等待病床的時間在延長，但是隨著專業醫生們進入無限期罷工，重患者用病床確保工作沒有加快速度。如果繼續這樣發展下去，連普通患者也會因錯過治療時期而遭受損失。醫生們應該停止罷工，先救活患者。政府也要痛感倉促推進敏感的醫科大學擴招政策引起醫界反彈的責任。與其用取消醫生執照等強硬政策施壓，不如通過對話和協商與醫療界尋找切入點。 雖然首都圈從本月16日起，全國範圍內從23日起已實行保持距離第二階段，但擴散趨勢未能得到控制，其原因是移動量沒有減少到預期的程度。上周末首都圈的移動量只比前周末減少了16.9%。與今年春天發生大邱慶北危機時移動量減少38.1%相比，還不到壹半。昨天發生的患者中有33.2%是不知道感染途徑的“不明患者”。在隨時隨地都有可能感染的情況下，如非必要，應盡量避免外出，從而穩定暴增趨勢，這樣才能防止醫療系統崩潰。 隨著國會因出入記者的確診而於前天全面關閉，預算、結算、定期國會、國政監查等主要日程難免會出現差池。如果國會被關閉，就必須在國會外進行會議，但因為國會法沒有修改，目前無法用遠程視頻會議等來代替。最近，小公司也采取在家辦公，小學生也在接受遠程授課。自今年1月20日國內出現第壹個新冠患者至今已經過去7個月，但國會這壹最高國家支柱設施壹直沒有針對本會場無法出入的情況制訂應急計劃而是放任不管，真正令人無語。借此機會，其他公共領域和必要的支柱設施也要重新檢查不同危機狀況的應對對策，以保證在任何情況下都不會出現國家運營停擺的事情。

한국어