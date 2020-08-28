向“黑人遭槍擊”示威群眾開槍的犯人是17歲的白人……美國黑白矛盾壹波三折. August. 28, 2020 07:54. by 兪載東 jarrett@donga.com. 在三個年幼的兒子的註視下，黑人男子雅各布·布萊克（29歲）被白人警察開槍打傷，這壹事件的沖擊波壹浪高過壹浪，已演變成“第二起喬治·弗洛伊德事件”。特別是隨著當地時間25日晚上向威斯康星州柯諾沙地區示威群眾開槍造成2人死亡的犯人被查明是17歲的白人青少年，黑人和示威群眾的憤怒正在加大。隨著各地反對種族歧視的示威愈演愈烈，特朗普總統正式宣布聯邦政府介入，事態正在緊張地發展。 伊利諾伊州警方26日表示，以壹級殺人嫌疑逮捕了凱爾•裏頓豪斯（17歲）。裏頓豪斯涉嫌前壹天晚上在離自己家20多公裏的柯諾沙地區用自動步槍向示威群眾亂射。從公布的現場視頻來看，當天示威現場響起了多次槍聲，手持步槍的裏頓豪斯開始逃跑。示威群眾試圖抓住裏頓豪斯，而他在逃跑過程中摔倒在路上，再次向示威群眾開了數槍。在此過程中，包括26歲的白人男性在內，共有2人死亡，壹人受傷。 據悉，裏頓豪斯平時就很向往警察，是特朗普總統的支持者。他轉發了與“黑人的生命也珍貴（Black Lives Matter）”示威群眾對抗的口號“警察生命也珍貴（Blue Lives Matter）”，經常在社交媒體上發布身穿警察制服或拿著步槍的形象等。槍擊事件發生幾個小時前，他在接受壹家網絡媒體的采訪時說：“當地居民正在受傷。如果有人受傷，我會跑到危險的地方去。這就是我持槍的原因。”據悉，事發當時武裝的部分居民違反禁行令，組建了“自衛隊”。 聲援示威也在擴散。26日，在洛杉磯中心街聚集了300多人，舉行了抗議警方強硬鎮壓的集會。當天，舊金山附近奧克蘭的壹個廣場也聚集了數十名示威群眾，全美各地都舉行了零星集會。 布萊克事件已成為大選的焦點。特朗普總統當天通過推特表示：“我不會坐視美國街頭的暴動、縱火、暴力和無法無天”，“我的團隊剛剛和威斯康星州州長通了電話，他表示接受聯邦政府的支援。”他還說：“今天我派聯邦執法人員和州防衛軍前往柯諾沙。是為了恢復‘法律’和‘秩序’。”有分析認為，特朗普總統強調強硬形象，試圖在大選中誘導凝聚保守階層。 民主黨總統候選人、前副總統拜登26日在推特上上傳的視頻中表示：“我與布萊克的父母、家人進行了對話，我對他們說‘正義壹定會實現’。”但他說：“抗議殘忍是必須的，但焚燒社區不是示威，而是不必要的暴力。”

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