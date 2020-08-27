高中無償教育提前到明年進行，連續兩年赤字的預算能否承擔？. August. 27, 2020 07:48. . 對高中1∼3年級學生的免費教育將比原計劃提前壹年，從明年開始全面實施。學費、課費、教科書費等全部由政府提供。執政黨和政府昨天就明年預算編制相關內容進行了協商，並決定明年繼續維持“擴張財政”的基調。政府還計劃在島嶼僻地設置超高速網絡，對特殊雇傭勞動者和藝術工作者提供雇用保險費等，增加對弱勢群體的支援。 高中無償教育原計劃2022年全面實施，但提前了壹年。如果全面實施，每個學生每年需要投入160萬韓元，每年需要投入2萬億韓元左右的預算。與每年70萬億韓元的總教育預算相比，這筆錢並不少，有3%左右。明年需要緊急投入預算的地方很多，國家庫房空空如也，提前實施全面免費教育是否符合優先順序，還需要進行更慎重的研究。 政府將於下個月3日向國會提交的明年預算案總規模預計將達到550萬億韓元左右。從2019年開始連續3年保持9%左右的增長。與之前3年間平均增加4.5%相比，這是急劇增加的趨勢。以正式預算為準，文在寅政府執政的4年裏，從2017年的400萬億韓元增至150萬億韓元（37%）以上。 相反，由於景氣不振，稅收正在萎縮。今年上半年國稅收入為132.9萬億韓元，比去年同期減少了23.3萬億韓元。繼今年之後，到明年為止，預計連續兩年出現赤字。今年，包括第三次補充預算在內，國家債務比率達到國內生產總值（GDP）的43.5%。僅在兩年前，政府還承諾將國家債務比率維持在40%，但未能兌現承諾。如果這種趨勢持續下去，財政健全性確定無疑會惡化。 財政是對外開放型韓國維持國家信用度和經濟穩定性的最後堡壘。如果國家負債急劇增加，不僅會給未來壹代帶來負擔，而且還有可能立即破壞宏觀經濟的穩定性。由於新冠疫情再次擴散，人們開始討論第二批災難支援金等，需要的地方正在逐漸增加。經濟總指揮、經濟副總理洪楠基應該抓住中心，控除不必要的支出。

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