中世紀老婦人. August. 27, 2020 07:48. . 百歲時代，比起長壽，有品位地老去更為重要。直到文藝復興時期，老人的地位還是微不足道。積累財富的男性在上了年紀後也享受到了權勢，但是一無所有或年老的女性卻受到了怠慢。年輕女子總是被稱贊為美麗的象征，但上了年紀的女人不僅是醜陋的代名詞，而且經常被描寫成魔女。 16世紀比利時畫家克文汀•馬西斯所畫的“老嫗肖像”令人震驚。突出的額頭、特別短的鼻子、長而臃腫的人中、下垂的臉部和滿臉的皺紋，仿佛是科幻電影中進行過特殊裝扮的演員。緊閉的嘴唇裏的牙齒好像都掉了，臉像大猩猩。雖然她穿著有些過時，但女人卻像貴族一樣打扮得優雅。頭上戴著一頂心形的大帽子，肩部覆蓋的白色面紗用寶石裝飾的金質胸針固定住。用緊繃的禮服把皺褶的乳房擠在在胸前，手裏拿著尚未綻放的紅玫瑰。此刻她正在散發性感魅力誘惑男人。 是不是在哪兒見過？對，這是1865年出版的《愛麗絲夢遊仙境》中公爵夫人角色的肖像畫。雖然無法確定具體身份，但據悉，該作品描寫了15世紀生活在法國勃艮第的虛榮心十足的公爵夫人。 畫家為什麽要畫這樣一位生活在一個世紀前的公爵夫人呢？也許是因為她代表了醜陋和虛榮心。換個問題吧。老太婆為什麽在外貌和性魅力上如此下功夫？ 因為不想承認自己老了。這是因為害怕被排斥和疏離。這是不想失去女性氣質，不想被誤認為魔女的掙紮。現代醫學家們推測，公爵夫人可能患了骨頭變形的可怕疾病。也許正因為如此，即使老了病了，依然執著於外貌的老婦人不知為何顯得有些可憐。

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