“8月怪物”柳賢振，當然有全明星的感覺. August. 27, 2020 07:48. by 金培中 wanted@donga.com. “韓國怪物”柳賢振(33歲•多倫多藍鳥)26日入選了美國體育媒體CBS體育評選的“2020賽季全明星隊”。 原定於7月15日在美國加利福尼亞州洛杉磯道奇體育場舉行的全明星賽受新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)的影響被取消。但是，在迎來賽季轉折點之際，為了吸引球迷的興趣，以本賽季的成績和過去的經歷等為基礎，確定了全明星名單。柳賢振與紐約洋基隊的加裏特•科爾、休斯敦太空人隊的傑克•格林基等人一同入選美國聯盟(AL)的12人投手名單。CBS體育在AL和國家聯盟(NL)各選出了32名(投手12名、野手20名)明星球員。 賽季開啟後，柳賢振在2場比賽中以1負、平均責任失分8.00的成績萎靡不振，但在8月進行的4場比賽中，柳賢振取得了2勝、無敗、平均責任失分1.23的出色成績，顯示出王牌選手的威力。賽季平均責任失分為3.19，位居AL第14位。每局被上壘率(WHIP)為1.03，並列處於第11位。柳賢振在效力於洛杉磯道奇隊的去年曾作為NL首發投手參加了全明星賽。 轉入首發後，在2場比賽中取得1勝、平均責任失分0.93的金廣鉉(32歲•聖路易斯紅雀隊)的地位也進一步提高。美國職棒大聯盟官方網站(MLB.com)26日表示，感染新冠肺炎而失去戰鬥力的卡洛斯•馬丁內斯將重返首發陣容，但不會改變現有的首發輪換，將保持6先發陣容。 2017賽季取得12勝11負、平均責任失分3.64，上賽季取得4勝2負、24次保局成功、平均責任失分3.17的馬丁內斯強烈希望本賽季能夠重返首發陣容。因此，一直被認為是第5先發候補的新人金廣鉉在賽季初期擔任替補投手。但是馬丁內斯因確診新冠肺炎退出比賽後，給金廣鉉提供了首發機會。由於新冠疫情的影響，取消了18場比賽，因此今後將需要頻繁進行一天雙賽等緊湊日程的聖路易斯隊還需要能夠打好長局的首發金廣鉉。柳賢振和金廣鉉將在28日分別與波士頓紅襪隊和匹茲堡海盜隊進行本賽季的第三次同時首發登場。

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