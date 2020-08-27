梅拉尼亞的“感性演講”贏得掌聲……蓬佩奧的“出差演講”令人皺眉. August. 27, 2020 07:49. by 華盛頓=常駐記者 李正恩、記者李世亨 lightee@donga.com. 最近重新裝修的美國白宮玫瑰花園安放了講臺。當第壹夫人梅拉妮婭·特朗普（照片）登上用夜間照明照亮的這個小舞臺時，等待她的120名聽眾用歡呼和掌聲迎接了她。這是她繼2016年丈夫唐納德·特朗普總統首次挑戰總統寶座時在共和黨全黨大會上發表演講後，時隔4年再次重返全黨大會講臺。 ○ 刺激移民、女性選民感性的梅拉尼亞演講 梅拉尼亞的演講是當地時間25日共和黨全國代表大會第二天的壹大亮點。她在演講壹開始說，“3月以來，由於看不見的敵人新冠疫情，我們的生活發生了戲劇性的變化，但是我想說，妳不是壹個人”，向受苦的人們傳達了安慰。接著她強調：“我丈夫的政府會壹直戰鬥到有效的疫苗治療劑出來為止，為了受到這種可怕的大流行影響的人，會壹直堅持到做所有可能的事情為止。” 她似乎意識到外界對“政治異端”特朗普總統的批評，強調說，“他不是傳統的政治人”，“他不是停留在口頭上，而是付諸行動，知道創造真正變化的方法。”她說，“他不會為了政治遊戲而浪費時間。他是為這個國家著想的最佳人選”，呼籲人們支持特朗普。 梅拉尼亞4年前在全黨大會上發表演講的部分內容被曝抄襲當時總統夫人米歇爾·奧巴馬的演講稿，令她顏面掃地。但是當天就像洗刷昔日的恥辱壹樣，20多分鐘裏她用流暢、沈穩的演講刺激了感性，也沒有引發剽竊爭議。 斯洛文尼亞出身的她介紹了自己26歲的時候來到美國、成就美國夢的過程，並強調，“美國是自由和機會的土地”。這算是為代替因反移民政策而受到批評的特朗普總統出面尋求移民人士的共鳴。 《華盛頓郵報》報道說，梅拉尼亞與親信、白宮高級顧問凱利安尼·康維、總統夫人發言人斯蒂芬妮·格裏舍姆、高級顧問馬沙·李·凱利壹直集中準備演講。雖然她此前幾乎沒在正式場合發表演講，但在各種好感度輿論調查中，人氣比特朗普還要高。 特朗普總統當天突然出現在玫瑰花園後坐在最前排，臉上洋溢著欣慰的表情觀看了夫人的演講。此前，在全黨大會視頻中，他還突然出現在獲得美國公民權的人的入籍儀式上，展示了“向移民人士開放的領導人”形象。 ○ 蓬佩奧的“出差中演講”受到強烈批評 雖然梅拉尼亞的演講得到了好評，但當天的全黨大會因特朗普競選連任活動濫用總統權力和公職政治化等爭議而變得異常混亂。特別是，正在以色列出差的國務卿蓬佩奧作為外交首長史無前例地在全黨大會上發表演講，引起了強烈的批評。 蓬佩奧在演講中表示：“特朗普總統拉開了中國共產黨掠奪性攻擊的帷幕，讓中國為‘中國病毒’的擴散負責，也終止了令人無語的不公平的對華貿易談判。”關於朝鮮，他表示：“（特朗普總統）緩和了緊張氣氛，把朝鮮領導人拉到了談判桌前”，“不再有核試驗，也不再有遠程導彈測試，被扣留在朝鮮的美國人同在韓國戰鬥的英雄們的遺骸壹樣，回到了家人身邊。”此外，他還羅列了中東政策等外交安保成果，並稱贊說：“多虧了特朗普總統的決斷力和領導力。” 《紐約時報》就他的演說指出：“這打破了至少75年來外交、安全領域不被政治利用的底線。”民主黨總統候選人拜登陣營發表聲明譴責稱：“在用稅金支援的外交公務中，為了總統的競選連任幹起了跑腿的活兒。” 很多人分析說，蓬佩奧不顧這樣的指責強行發表演講，是為了聚集被認為是特朗普總統核心支持勢力的美國國內福音主義者和保守猶太人的選票。事前錄制的場所是俯瞰耶路撒冷全景的酒店的屋頂。酒店的名字是以古代以色列國王大衛的名字命名的“大衛王酒店”。

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