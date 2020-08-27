中方暫緩批準28日仁川至重慶包機計劃. August. 27, 2020 07:49. by 金祺容, 趙鍾燁 kky@donga.com,jjj@donga.com. 韓國最近確診新型冠狀病毒(COVID-19)的人數增加，中國政府以這一理由保留了仁川至重慶的包機航班的許可。另外，新加坡也加強了對來自韓國的飛機乘客的隔離措施。 8月26日，韓國貿易協會中國室在發給企業相關人士的通知文中表示：“中國民航總局以韓國新冠肺炎疫情惡化為由，暫緩了包機的批準。據此，原計劃28日的仁川至重慶包機被延期。”此前，貿易協會為重慶地區的韓國中小企業人推進了韓亞航空和包機運營，並與中國民航總局進行協商後，暫定了第1次運行日期為28日，第2次運行日期為下月4日。但是民航總局在包機運行兩天前突然保留了許可。韓國企業相關人士表示：“截至24日，已經結束了登機申請，但直到那時，還沒有出現包機停航的氣氛。中國方面似乎突然做出了這樣的決定。” 有預測稱，中國國內各地區的韓人會自行推進的包機運航也將暫時變得困難。天津韓人會26日通過公告表示：“雖然正在與天津市政府進行持續協商，但由於各種情況導致包機審批被推遲。請時間緊迫的僑民們轉乘坐其他地區的航班。” 26日，據新加坡當地媒體透露，新加坡從29日開始改變方針，對來自韓國的入境者，將讓其在政府指定的設施中隔離，而不是居家隔離。也就是說，將原來的自我隔離改為強制隔離。最近，韓國新冠肺炎疫情再擴散後，新加坡是第一個加強對來自韓國乘客的入境程序的國家。此前，新加坡雖然基本規定讓海外入境者在政府指定設施中隔離，但從6月中旬開始將韓國、中國、日本等國劃分為新冠疫情“低危險國家”，允許相關國家入境者居家隔離。

한국어