日本學者：“只有安倍下臺韓日關系才能緩和”. August. 27, 2020 07:49. by 東京=常駐記者 金範錫 bsism@donga.com. “只要日本首相安倍晉三不辭職，韓日關系就不會改善。” 自去年7月日本政府對3種半導體原材料產品采取限制對韓出口和把韓國踢出白名單（出口審查優待國）措施後，曾與日本知識分子壹起發起廢除出口限制簽名運動“韓國是敵人嗎”的東京大學名譽教授和田春樹（82歲，照片）26日接受了《東亞日報》采訪。 就“簽名運動後壹年間韓日關系有了多大改善”的提問，和田春樹強烈表示：“安倍首相在今年的施政演說中稱‘韓國是共享基本價值和戰略利益的最重要的鄰國’，由此來看已經避免了最壞的情況，但並沒有顯現關系從根本上得到改善的跡象”，“日本不能帶著把韓國視為敵人的想法活下去。” 和田春樹在去年日本采取出口限制措施後的7月份，與75名日本知識分子壹起開設網站，展開了敦促改善韓日關系的活動，截至同年8月底，共得到了9463人的簽名。 和田春樹現在擔心強制征用賠償判決引起的日本企業資產現金化，喊出了比“韓國是敵人嗎”運動更為強硬的口號“安倍首相下臺”。他就最近卷入健康出現問題傳聞的安倍首相表示，“我認為，如果健康出現異常，提前辭職也就不可避免”，並強調，“新首相應該重新打造韓日關系”。 當被問到作為“後安倍”被提到的政界人士中，在處理韓日關系方面誰最適合的問題時，和田春樹分析稱：“壹定不能是政權二號人物、副首相兼財務相麻生太郎或者日本官房長官菅義偉”，“安倍首相的政治對手前自民黨總幹事石破茂或在2015年日韓慰安婦協議上有經驗的自民黨政務調查會長岸田文雄，在韓日關系上可以做安倍首相做不到的事情。”石破茂最近在下屆首相輿論調查中位居第壹，政調會長岸田文雄實際上是安倍首相看中的“接班人”。 和田春樹主張，為了解決強制征用問題，應該先行整理2015年的日韓慰安婦協議。他說：“有必要與安倍首相之後的日本新首相舉行韓日首腦會談，補充完成2015年的協議”，“這樣壹來，日本國民也會在強制征用問題上集思廣益，形成合作的氛圍。”另外，對於韓國國內抵制日貨運動，他說，“相比抵制運動，只有出現韓日兩國政府、企業、國民合作的氛圍，韓日關系才能得到根本性的解決”，因此，他對文在寅總統8月15日祝詞中“隨時準備和日本政府面對面坐下來”的表態予以評價，認為這是“好的信息”。 1938年出生的和田春樹遺憾地表示，經歷過戰爭的壹代本應該對安倍首相等戰後壹代進行更多有關殖民地統治反省的教育。他同時觀測說：“安倍政權因外交、新冠疫情等應對不妥而失去了國民的信任，（政權的）‘轉換’可能時期正在臨近。”他表示，壹旦選出新首相，將展開推進包括韓日關系在內的安倍首相未能實施的政策的新活動。 另據共同社25日報道，日本首相安倍晉三將於28日舉行記者會，否認自己的“健康異常說”。據報道，日本執政黨自民黨的壹名幹部表示：“安倍首相自己解釋健康異常說是件好事。（在記者見面會上）他會說自己身體健康。”

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