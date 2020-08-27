現代摩比斯平澤環保汽車配件工廠將於下月動工. August. 27, 2020 07:49. by 鄭智煐 jjy2011@donga.com. 現代摩比斯26日表示，繼忠北忠州市和蔚山市之後，將在京畿平澤市建設第三家電動汽車核心零部件工廠。位於黃海經濟自由區域內平澤浦升地區(BIX)的平澤工廠總面積為1.6726萬平方米，投資355億韓元，將從下月開始破土動工。預計從明年下半年(7∼12月)開始，每年可以量產相當於15萬輛汽車的電動車專用組件。 此次投資與在新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)等無法預測的全球經營環境下追求電動汽車核心零部件競爭力的未來戰略相吻合。通過先發制人的投資，實現向電動化車輛的模式轉換，提高未來汽車的競爭力。公司方面期待，形成連接環保車專用工廠忠州和蔚山的三角編隊，在產品開發和物流效率性等方面發揮協同效應。 現代摩比斯為了構建環保汽車核心零部件國產化及大規模量產體系，分別於2013年和2018年設立了忠州市電動化核心零部件專用工廠和忠州第二工廠。去年開工的蔚山工廠將從明年初開始批量生產。 平澤工廠計劃生產並供應整合發動機、逆變器、減速器的PE模塊和底盤模塊(構成車輛下架骨架的配件)。PE模塊是擔當起現有內燃機車引擎作用的驅動零件，是最適合電動汽車專用型號的產品。這也是最近電動汽車種類變得多樣、需求劇增的領域。現代摩比斯計劃，首先確保明年15萬輛的生產能力，並在2026年之前提供最多接近30萬輛的PE模塊。 相關研究開發(R&D)投資也將持續加強。在因新冠肺炎疫情引發的不透明的經營環境下，今年上半年(1 ~ 6月)執行了今年初計劃的R&D投資的50%。最近，為了電動化和未來模塊事業，公司還公布了3000億韓元的投資計劃。 現代摩比斯模塊BU專務鄭正煥(音)表示：“我們將打造擁有靈活的生產體系和最新設備、能夠引領業界標準的智能工廠。”

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