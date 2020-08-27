華麗的北非伊斯蘭美術的誘惑. August. 27, 2020 07:49. by 金民 kimmin@donga.com. 阿拉伯語和包頭巾、駱駝、面紗和胡須，還有復雜的幾何學圖案……在梨泰院也難得一見的“馬格裏布(北非的伊斯蘭文化圈)炸彈”入駐了首爾鐘路區Barakat Contemporary。雖然是陌生的文化形象，但在美術界卻被稱為“另一個世界的hip”。這是摩洛哥作家哈桑•哈紮茲(59歲•照片)的個人展《對即將到來的東西的取向》的故事。 引人註目的空間是展示場2樓設置的“精品店”。色彩絢麗、直白的異國風情組合讓人感覺像是去馬格裏布旅行。在這裏借用熟悉的大眾文化，消除了排斥感。例如，將摩洛哥傳統鞋巴布什平跟拖鞋與路易威登和耐克標誌相結合制作，或在芭比娃娃上穿傳統服裝。這是借用1960年代流行藝術的“摩洛哥流行藝術”。 這裏像實體商店一樣銷售作品。作家與地區匠人合作，將精品店內的T恤、鞋、茶葉箱等商品制作成了Edition商品。大量生產各種產品，價格大多在100萬韓元以下。最便宜的茶葉箱是4萬韓元。也設有價格表。畫廊方面表示：“畫有巴布什平跟拖鞋、耐克標誌的環保購物袋、圖錄等準備的物品全部售罄，正在接受預訂。” 通常藝術商品在美術館內的商店銷售。但是哈紮茲是作家自己制作“周邊”，並在畫廊作為作品的一部分進行銷售。簡單的思路轉換抓住了囊中羞澀的收藏家們的心。哈紮茲的精品店也在摩洛哥運營。 視覺上的華麗也符合國際美術界的潮流。展廳和作品中出現的顏色組合以馬格裏布直射光線照射下的風景為土壤而誕生。主要在非洲文化圈中可以看到的華麗。因為同樣的原因，非洲作家的作品最近受到了美術界的關註。 10多歲時移居到英國的作家在70年代後期創立了街頭時尚品牌RAP，運營了喜歡嘻哈、雷鬼等的夜總會，引領了英國國內的下位文化(次文化)。從1980年後半期開始，他開始尋找自己的根並拍攝照片，並與商品相結合，因此被稱為“摩洛哥的安迪-沃霍爾”。展會將舉行到9月27日。

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