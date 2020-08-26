韓國爵士界教母朴成妍的未完成曲《秋日之歌》將於下月公開. August. 26, 2020 07:37. by 林熙允記者 imi@donga.com. 23日去世的爵士樂主唱故人朴成妍(照片)的未完成歌曲將於下月公開。 元老級爵士樂貝斯手車賢(69歲)25日表示：“朴老師為了發表而準備的歌曲《秋日之歌》將於9月初以CD和數碼音源的形式發行。” 《秋日之歌》是車某作詞、作曲、編曲後，於去年交給朴某的歌曲。去年9月，故人在接受本報采訪時意誌堅定地說：“從車某那裏收到了一首名為《某個秋日》的新歌。最初的題目是《Diva的秋天》，但太難為情了，所以拜托他刪掉了Diva(著名女歌手)這樣的話。我會努力練習，一定會出CD的。”那次采訪是故人最後一次接受媒體采訪。 車某慨嘆道：“一起練習唱《秋日之歌》後，去年10月朴老師被緊急送往重癥監護室。甚至還被爆出感染上新冠肺炎，連探視都受到限制，無法繼續工作。” 由於故人的病情日益嚴重，車某委托後輩爵士歌手崔龍民(62歲)代為錄制該歌曲。雖然兩個月前完成了錄音，但是故人已經病重，最終沒能聽到完整版。 25日，記者首先聽到的《秋日之歌》似乎預言了故人的淒涼退場。以這樣的歌詞開始。 “過去的那個夏天有些遺憾，秋雨會那樣來臨嗎/那麽燦爛的年輕時的火熱日子如草葉般漸漸枯雕…….” 這是一首用雨聲般的架子鼓的鼓刷(Brush)和安靜的小號演奏來著色的淒婉的爵士抒情曲。車某幹脆將包含這首歌的自己的第二張專輯命名為《秋日之歌》，並在專輯的續集中刊登了與故人的照片及作品的變故。他說：“2018年看到朴老師的健康狀況惡化，我想在老師還能唱歌的時候幫她錄制新曲，所以寫了這首歌曲。” 故人是韓國爵士樂界的教母。1978年故人成立並運營了俱樂部“Janus”(現在的“Diva Janus”)。這是韓國第一個用本土資本打造的爵士樂現場演出俱樂部。即使在赤字中掙紮，數十年間仍堅守著國內演奏者的舞臺。車某也是Janus出身。 “1989年在那裏開始了爵士樂。如果沒有Janus，我不會像現在這樣成為一名演奏者。” 他說：“20日我最後一次見到了朴老師，在對話困難的情況下，她依然面帶微笑迎接我的情景還歷歷在目。沒能早一點獻上歌曲，真是太遺憾了。” “故人堅定地堅守爵士樂，所以走上了一條不容易走的道路。總是像大姐一樣颯爽的朴老師的氣派依稀可見。太晚了，我感到十分愧疚。”

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