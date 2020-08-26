突然禁止上學……教育長期癱瘓，對策總是突如其來式. August. 26, 2020 07:37. . 首爾、京畿、仁川地區幼兒園和小學、初中、高中將從今天開始到下月11日為止進行遠程授課。除了高三學生之外，此次措施實際上是全面禁止上學，相當於保持社會距離的第三階段。在全國範圍內實行第二階段的情況下，政府之所以對首都地區下達禁止上學令，是因為考慮到新冠疫情的擴散趨勢嚴重，認為有必要采取先發制人的措施。昨天壹天新增280名患者中，有221名來自首都圈。 由於政府的突然宣布，直到前壹天還在準備第二學期上學的壹線小學、初中、高中和學生們急忙轉換為遠程授課體制，陷入了混亂之中。有著年幼子女的雙職工夫婦在第壹學期在家上課時用完了假期，為尋找照顧子女的人而著急上火。雖然小學運營照顧教室，但是學生和教職員工中間也接連出現確診患者，因此不安感很大。為了能安心托付子女，應該制定周密的防疫對策。 壹線學校評價認為，由於第壹學期上學的課程出現差池，除了上位圈以外的學生的學歷普遍下降。但是，教育部昨天出臺的對策是以未達到基礎學歷的學生為主，因此，中下層學生在沒有完善對策的情況下被放置壹邊。更何況，學校以第三階段為準關門，而首爾和仁川地區的課外班根據第二階段標準，只要規模不到300人，就可以繼續運營，因此，令人擔心各階層的學歷差距進壹步拉大。甚至有預測稱，會出現因為學習上的虧損影響畢業後的生活的“新冠壹代”，不得不問，都過了壹個學期了，教育當局究竟做了些什麽。 最感到不安的學生是離高考只剩下不到100天的高三學生。教育部長俞銀惠昨天在國會上表示，“把高考按照預定日期在12月3日舉行作為優先課題”，同時也沒有否認壹旦情況惡化改變高考日期的可能性。從下月開始的保送生招生情況看，70%至80%的大學表示不能如期舉行，並預告了日程變更。從下個月開始就要開始高考了，但到現在還沒有推出“計劃B”，真是令人郁悶。難道高考日程的變更也會像昨天宣布遠程授課壹樣到了眼前才宣布嗎？不僅僅是大學入學考試，小學、初中、高中教育的長期癱瘓也已不可避免。要根據保持社會距離的不同階段細致地制定授課和評價方式，最大限度地減少學歷低下現象，讓學生和家長提前做好準備。

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