柳賢振和金廣鉉將迎來新賽季第三次同時參賽. August. 26, 2020 07:37. by 黃奎引 kini@donga.com. “藍色怪物”柳賢振(33歲•多倫多藍鳥)和“KK”金廣鉉(32歲•聖路易斯紅雀)將在本賽季第三次同時參賽，時隔15年之後再次挑戰韓國籍美國職棒球員同時取得首發勝利。 美國職棒大聯盟(MLB)多倫多隊主教練查理•蒙托約25日預告說：“在28日球隊與波士頓紅襪隊的主場比賽中，柳賢振將首發出場。”多倫多隊將於當天上午7時37分(韓國時間)在美國紐約州布法羅市(水牛城)賽倫球場進行主場比賽。 雖然目前球隊還沒有正式公布，但是金廣鉉很有可能在當天布什球場舉行的主場比賽中首發出場。因為達科達•哈德森(26歲)將在前一天出場，比金廣鉉更早進入首發輪換。聖路易斯隊將於28日與匹茲堡海盜隊進行一天雙賽(各7局)。 ○ 期待達成韓國人總計MLB 250場首發勝利 兩位選手在18日和23日也曾同時首發出場。柳賢振在18日與巴爾的摩金鶯隊的比賽中，以6局失1分的成績取得了本賽季的第二次勝利，但是在與芝加哥小熊隊的比賽中，在3又3分之2局失1分的金光賢沒有分出勝負。23日，金廣鉉在與辛辛那提紅人隊的比賽中，以6局無失分的成績取得了進軍MLB的首場勝利，但此次柳賢振在5局中失1分(與坦帕灣魔鬼魚隊的比賽)的好投情況下未能取得勝利。 2005年8月25日，韓國投手在MLB上雙雙取得先發勝，這是最後一次。當時作為紐約大都會隊的先發投手出場的徐在應(43歲•現KIA教練)在7局中失2分，取得了賽季第2場勝利，聖地亞哥隊的首發投手樸贊浩(47歲)也在5局中失2分，取得了賽季第11場勝利。兩位選手當年先後三次在同一天成為勝利投手。包括23日金廣鉉在MLB出道後的首場勝利在內，9名韓國在歷屆MLB舞臺上共取得了248場首發勝利。如果這兩位選手當天雙雙獲勝，將是韓國人第250次在MLB上贏得首發勝利。 ○ 石橋也要試探著過 柳賢振將面對的波士頓紅襪隊截至25日僅取得9勝20負(勝率0.310)的成績，事實上已經進入了“tanking(放棄賽季)”狀態。對於在8月進行的4場比賽中取得平均責任失分1.23的柳賢振來說，很難說是一個難纏的對手。如果擊球員陣容能拿到必要的分數，那麽柳賢振很有可能成為勝利投手。 金廣鉉將面對的匹茲堡隊，同日標準成績為7勝17負(勝率0.292)，比紅襪隊還要差。只是在面對左手投手時，匹茲堡隊的擊球率高達0.301(第4位)，這可能會給金廣鉉造成威脅。金廣鉉在美國職業棒球大聯盟中，與右手擊球書(被安打率0.182)相比，面對左手擊球手(0.333)時表現較弱。金廣鉉在上個月26日的揭幕戰上取得了MLB的第一個保局成功，當時的對手正是匹茲堡隊。

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