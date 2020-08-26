摘下口罩在婚禮上跳舞的前任總統家族. August. 26, 2020 07:38. by 金藝允記者 yeah@donga.com. 在全世界新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)再次擴散跡象明顯的情況下，各國領導層表現出疏忽防疫的姿態，受到了強烈的批評。 23日，據英國《衛報》報道，巴拉圭前總統奧拉西奧•卡特斯(64歲)15日隆重舉行了女兒的婚禮，受到了指責。參加婚禮的賓客們不戴口罩、貼著身體跳舞的視頻廣為流傳，使爭議達到高潮。2013∼2018年期間擔任總統的他最近因涉嫌洗錢和貪汙面臨接受檢察機關調查的危機，因此受到更大的批評。 巴拉圭政府從新冠肺炎疫情初期開始，就對確診者或疑似者實施了嚴格的自我隔離措施。警方也要求違反防疫守則的市民使用電擊槍或趴在街上反復高喊“不會再離家”的口號。在這種情況下，前任總統無視防疫守則的事實被揭露後，國民的憤怒沸騰起來。 荷蘭國王威廉•亞歷山大(53歲)和馬克西瑪王妃(49歲)夫婦最近在希臘的米洛斯島度假時也遭到了侮辱。這是因為沒有戴口罩的國王夫婦和飯店職員緊貼在一起的照片出現在了社交媒體上。荷蘭也實行了1.5米的嚴格的保持社交距離方針。國王夫婦24日在王室官方推特上進行了道歉：“疏忽大意了。即使是休假，也要遵守防疫守則。” 與此形成鮮明對比的是，丹麥的瑪麗王妃(48歲)因“主動申報”疏忽防疫方針而受到鼓勵。21日，她在Instagram上傳了飛機上戴口罩的照片後說：“無論在陸地、大海還是天空，都要習慣戴口罩。最近訪問加勒比海格林納達時，剛下飛機就握手了，沒有戴口罩。”接著她寫道，“我明白了按照防疫方針相互幫助是多麽重要的事情。”該帖子從網民那裏得到了4萬多次“點贊”。

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