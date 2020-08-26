持有三星電子股票的“螞蟻軍團”增至145萬人. August. 26, 2020 07:38. by 金紫炫記者 zion37@donga.com. 據調查，今年隨著個人投資者的增加，三星電子的小額股東增加了近2倍。 25日，據三星電子半年報告書顯示，截至6月末，持有三星電子股份不到1%的小額股東為145.4373萬人。這一規模是去年末(56.8313萬名)的2.6倍，僅半年就增加了88.6060萬名。 在此期間，外國投資者和機構大舉拋售三星電子股票，而個人卻獲得了吸進大部分拋售股票的機會。進入今年以來，截至6月末，外國人凈拋售了6.712萬億韓元規模的三星電子股票，機構也拋售了1.9943萬億韓元三星電子股票。相反，個人凈收購了8.3626萬億韓元規模的三星電子股票。在此期間，有價證券市場中個人買入最多的股票是三星電子。 有分析稱，在超低利率基調導致市場流動性劇增的情況下，因房地產限制規定加強等原因失去投資方向的資金流入股市，因此，國內代表性績優股(藍籌股)的需求尤其集中。某大型證券公司相關人士解釋說：“在存款與積金等利息率較低的情況下，上半年受新冠肺炎疫情的影響股價暴跌，很多投資者為了低價買進績優股而進行了新投資。” 據此，個人投資者對三星電子的影響力也可能會加大。以6月末為準，除外國人持股(55.0%)、最大股東持股(21.2%)、國民年金持股(11.1%)外，三星電子其他機構及個人持有的股份為12.7%。這比去年年底計算出的剩余股份(11.4%)高出1.3個百分點。

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