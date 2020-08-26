特朗普公開執政第二任期議程……開頭就是“增加美軍撤出和增加防衛費”. August. 26, 2020 07:38. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國總統特朗普在執政黨共和黨全國代表大會第壹天當地時間24日明確表示：“連任時將繼續施壓，要求駐海外美軍撤軍，增加盟國的防衛費分攤額。”他還反復自誇，“修改了向韓國提供25萬個工作崗位的可怕的韓美自由貿易協定”。 ○ 突出“厲害的談判家”，強調對朝外交成果 當天，特朗普連任競選團隊公布的“執政第二期議程”中，將駐海外美軍的重返、確保盟友公平分攤防衛費列為外交政策領域的最上層項目。這是明確表明將加強執政第壹期的“美國優先主義”外交，因此，壹旦特朗普連任，在韓美防衛費分攤額談判中，美國在向韓國施壓增加軍費的同時，再次打出裁減駐韓美軍的牌的可能性很大。 當天，競選團隊方面在全黨大會上介紹了特朗普總統的外交安保成果，並舉了與朝鮮進行談判的例子。在強調特朗普“厲害的談判家”形象的部分，出現了朝鮮國務委員會委員長金正恩及金正恩主持朝鮮會議的場面。另外，還反復播放了特朗普在機場親自迎接被朝鮮扣留後被遣返的3名美國人質的視頻。 前美國駐聯合國大使尼基·黑莉發表贊助演講，攻擊了前總統貝拉克·奧巴馬和民主黨大選候選人、當時的副總統拜登。她說：“奧巴馬和拜登讓朝鮮威脅美國。特朗普總統拒絕了這種軟弱，通過了歷史上最嚴厲的對朝制裁。” 此外，“第二期議程”還包括：從中國找回100萬個制造業工作崗位、禁止向中國外包的企業簽訂聯邦政府合同、向中國追究擴散新冠疫情的責任等。在經濟領域，“第二期議程”提出了在10個月內創造1000萬個工作崗位、創造100萬個新中小企業、減免稅金等方案。其中還包括構建世界最先進的5G通信網基礎設施、創建太空軍等。 ○ 支持者們的歡呼……與線上開會的民主黨搞差異化 共和黨在北卡羅來納州夏洛特會議中心舉行的全黨大會第壹天活動中，通過公布各州確保的投票人人數的“唱名”程序，確定了特朗普為總統候選人。當天從白宮前往夏洛特的特朗普，無視原定在其他場所進行演講的日程，壹下機場就直奔會場。 看到突然登場的特朗普，支持者們高喊“再來4年”，特朗普立即表示：“如果想讓他們（民主黨）發瘋，妳們應該說‘再來12年’。”有分析認為，特朗普明知美國總統的任期最多為8年，但仍然半開玩笑地表達了想當四屆總統的想法。 他進行了1個多小時的演講，集中批評了民主黨。他攻擊道：“民主黨想利用新冠疫情竊取選舉”，“民主黨能贏得選舉的唯壹道路只有選舉舞弊。”對於民主黨要求的擴大郵政投票，他表示：“這既不公正也不正確。如果我輸了，就是選舉被操縱了（rigged）。” 競選團隊方面明顯表現出了與幾乎100%在線進行的民主黨全黨大會不同的意圖。不顧新冠疫情，336名投票人參加了現場活動。他們和大部分演講者都沒有戴口罩。特朗普當天稱新冠病毒為“中國病毒”，強調自己沒有責任。 作為演講者，總統長子小特朗普和他的戀人、特朗普團隊的政治資金籌集最高負責人、電視人金伯利·吉爾福爾，共和黨唯壹的黑人參議員蒂姆·科特等人，攻擊民主黨是激進左派、對美國的威脅等。特別是，特朗普攻擊拜登稱，“就像尼斯湖怪獸。半個世紀以來壹直遊手好閑，總是為了當總統而抬起脑袋，結果無影無蹤”。 相反，前參議員傑夫·普萊克等至少24名前共和黨議員當天表示支持拜登。

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