“日本在明治維新中利用從朝鮮強制帶走的陶工”. August. 25, 2020 07:18. by 崔고야 best@donga.com. “希望每天都是今天。如果今天和今天一樣，會像什麽世界一樣呢？” 這是壬辰倭亂時被強制帶到日本的朝鮮陶工們思念祖國時唱的思鄉曲《朝鮮歌》的一部分。“希望今天和今天一樣”的歌詞包含著希望戰爭結束，每天和平、祥和的迫切願望。 《朝鮮歌》是壬辰倭亂當時流行的歌曲，此後一度在韓半島銷聲匿跡，但被抓到日本的陶工及其子孫後代們唱了相當長的一段時間。在日本，對《朝鮮歌》的研究在20世紀初期和中期進行。 高麗大學國語國文學科名譽教授鄭光(80歲)1982年在當時任首席研究員的京都大學文學部書庫中發現了《朝鮮歌》相關的資料，此後被日本學界廣為知曉。20日，記者在首爾蘆原區家中采訪了鄭教授，這是鄭教授在日本出版關於《朝鮮歌》的學術書單行本30年後，首次出版韓國語翻譯本《朝鮮歌》。 鄭教授一直主張壬辰倭亂是奠定日本近代化基礎的契機。將印刷術、鐵器加工、木工領域等朝鮮的先進技術人員強制帶到日本實現了飛躍性發展，並成為後來明治維新的基礎。鄭教授稱：“壬辰倭亂之前，日本還是封建領主橫行無忌的國家。據推測，戰爭時期帶走了4萬~5萬名朝鮮技術人員。如果按照人口比例來計算的話，現在相當於帶走了40萬~50萬人，他們利用這個機會來發展落後的日本。” 當時被帶到日本鹿兒島苗代川制造白瓷的82名全北南原出身的陶工也是專業技術人員中的一部分。鄭教授表示，“日本有記錄稱，陶工們制作的700多萬個陶器被賣給西方後獲得了利潤。利用這筆資金購買西方武器武裝起來的大名在江戶幕府引起叛亂，形成了明治維新，最終日本實現了近代化。”他接著說：“朝鮮陶工們的故事是證明朝鮮技術力成為明治維新基礎的證據之一。” 鄭教授自1990年在日本出版《朝鮮歌》相關單行本後，時隔30年在國內出版翻譯本的原因就在於此。雖然在日本有主張認為“日本帝國主義的殖民統治使韓國實現了近代化”，但要追溯到壬辰倭亂時期，則正好相反，朝鮮的技術力使日本實現了近代化。鄭教授強調稱，“朝鮮有高麗末期從元朝那裏得到的巨大的技術積累。需要對當時技術人員和文化遺產的流出等進行深入研究。”

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