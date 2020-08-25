韓國政府決定維持“軍情協定”體制……日本主張通知終止期限已過. August. 25, 2020 07:19. by 韓基渽 record@donga.com. 1年前在極其嚴重的韓日矛盾中面臨終結危機的《韓日軍事情報保護協定》將維持效力。在據悉為韓國政府向日本通報終結的最後期限24日，韓國政府沒有發表任何立場，確認了“維持協定”的立場。雖然韓國政府的立場是“與特定時期無關，軍情協定隨時可以終結”，但有預測認為，隨著韓國政府短期內不再把軍情協定當作籌碼，韓日矛盾進入消停的局面將持續壹段時間。 韓國外交當局人士24日表示：“就軍情協定，沒有任何立場要發表。”青瓦臺當天也沒有提及有關軍情協定的事情。到去年為止，軍情協定每年延長壹次，需要在結束90天前的每年8月24日之前公布是否延長或終止。韓國政府的立場是，去年8月向日本通報終結協定後，又在11月暫時擱置了這壹決定，因此沒有必要在90天前另行宣布協定終結與否。據悉，韓國政府的立場是，保留軍情協定用於應對最壞的情況，並繼續保留“暫緩終止的情況”，暫時維持協定不變。另壹名外交當局者解釋說，“現在是抓住了已經發射飛行的箭（通報終止協定）”。 政府之所以決定暫時維持協定，主要是因為美國的牽制。美國國務院本月初表示，“軍情協定對於美國的安保非常重要”，向韓國施壓要求不要采取終止軍情協定的行動。另外，在日本的對韓出口限制方面，日本產的光刻膠和氟聚酰亞胺等半導體、顯示器核心材料的進口仍在持續，減弱了韓國采取高強度先發制人壓迫的名份。 盡管政府強調“提前90天通知”的條款以在協定每次延長壹年的原有框架為前提才有意義，但日本仍然主張，因為韓國沒有在90天前通知終止，協議自動延長。日本政府發言人、官房長官菅義偉當天在記者會上就“軍情協定隨時可能結束”的韓國立場表示：“繼續穩定地運營（軍情協定）是很重要的，這種看法沒有改變。” 有評價認為，強制征用賠償判決變現、日本對韓出口限制、終止軍情協定等韓日間“三大矛盾因素”暫時進入了消停局面。前駐日大使申玨秀預測稱：“因為去年美國出面進行韓日間斡旋，雙方暫時達成了妥協”，“韓國沒有理由先站出來打破這壹協議，只要韓國不采取先發制人的措施，日本也會持觀望態度。”

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