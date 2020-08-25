“蓬佩奧，為什麽出現在那裏？”特朗普動員現任部長參加全黨大會引爭議. August. 25, 2020 07:18. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國執政黨共和黨的全黨大會24日開幕，圍繞演講人士合適與否的爭論愈演愈烈。這是因為，特朗普競選連任團隊所公開的演講名單中包括國務卿邁克·蓬佩奧和住房與城市開發部長本·卡森。在野黨民主黨和主要媒體表示：“在特定政黨的政治活動中，從未有過動員現任部長的事情。特朗普總統模糊了國政運營和選舉的界限。” 在截至27日的此次全黨大會上，蓬佩奧和卡森將分別於25日和27日作為贊助演講者，呼籲支持總統。特別是23∼28日訪問以色列、巴林、蘇丹的蓬佩奧決定在當地進行視頻演講，因此很多人擔心會不會影響公務執行。法新社指出，身為美國外交指揮臺的國務卿在海外出差中，在全黨大會上進行演講是非常罕見的事情。 以前，前總統喬治·W·布什也曾考慮到黑人選民，考慮過首位黑人參聯會主席出身的時任國務卿科林·鮑威爾在全黨大會發表演講，後因擔心遭到反對而放棄。特朗普總統已經把27日接受總統候選人提名的演講地點選在了白宮的草坪上，受到了將履行公職的場所淪落為選舉運動舞臺的批評。 全家出動也與其他全黨大會不同。有人指出，不僅是夫人梅拉尼亞和出任白宮高級顧問的長女伊萬卡，連沒有公職的次子埃裏克和兒媳拉拉、次女蒂芬尼、長子小特朗普及其戀人金伯利·吉布都作為演講者登場，有些過分。就連具有親特朗普傾向的福克斯新聞頻道也指出：“全黨大會主要演講人的壹半是總統家屬。”他們不僅參加了4年前的總統選舉，去年還陪同特朗普總統對英國進行國事訪問，受到了“像現代版王族壹樣作威作福”的批評。有人指出，將於25日發表演講的梅拉尼婭最近重新裝修白宮內的玫瑰花園，也是為了選舉。 圍繞其他演講者也有爭議。6月向抗議人種歧視示威隊伍舉槍的白人律師馬克·麥克羅斯基夫婦、反對墮胎的運動家艾比·約翰遜等就是代表性的例子。麥克羅斯基夫婦當時以示威隊伍侵犯私有地為由，用槍威脅他們，並以涉嫌非法使用槍支遭到起訴。分析認為，這說明即使受到批評也要抓住核心支持層白人保守選民的戰略。 據悉，曾主持過電視真人秀節目《學徒》的特朗普總統，深度參與了大部分在線進行的此次全國代表大會的準備工作。政治媒體《政客》報道稱，“因為總統壹壹幹涉細節的縝密，並提出各式各樣的要求，令活動策劃者們感到吃力”。 此次全黨大會的總代表是韓裔美國人馬莎·李·凱利（50歲）。此人是指揮前紐約市長魯道夫·朱利安尼的就任儀式和紐約市千年活動等的活動專家，還擔任梅拉尼亞的首席顧問，2019年4月被相中為第壹個主要政黨全黨大會負責人的亞洲裔人士。

한국어