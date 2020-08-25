拜仁1比0大巴黎，全勝戰績奪隊史第6座歐冠冠軍. August. 25, 2020 07:18. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 波蘭出身的“特級射手”羅伯特•萊萬多夫斯基(32歲•拜仁慕尼黑)用雙手緊緊握住此前盼望已久的“大耳朵杯”(歐洲足球聯盟冠軍聯賽冠軍獎杯)，然後親吻了獎杯。賽場上充滿了征服歐洲之巔的拜仁慕尼黑(德國)球員們發出的歡呼聲。另一方面，巴西球星內馬爾(28歲•巴黎聖日耳曼隊)孤獨地走在慶典開始的球場上。撫摸著沒能拿到手的大耳朵杯，他的眼角噙滿了淚水。 24日，萊萬多夫斯基率領的拜仁隊在葡萄牙裏斯本光明球場舉行的2019~2020賽季歐洲足球聯盟冠軍聯賽(UCL)決賽上，憑借下半場14分鐘出現的金斯利•科芒(24歲)的制勝球，以1比0擊敗了大巴黎隊。隊史第6次奪得歐冠冠軍的拜仁隊，在本賽季席卷了德甲聯賽和德國杯、歐冠聯賽冠軍，達成了俱樂部歷史上的第2次“三冠王”。在歐洲足壇，繼FC巴塞羅那隊(西班牙)後，拜仁是第二家成功完成2次三冠王任務的球隊。另外，拜仁隊在從小組賽到決賽的11場比賽中保持全勝，成為了歐冠聯賽史上首個全勝冠軍。 被稱為世界足球“兩座大山”的裏奧內爾•梅西(FC巴塞羅那•賽季31球)和克裏斯蒂亞諾•羅納爾多(尤文圖斯•賽季37球)分別止步於8強和16強，本賽季以爆發性的進球能力結束“梅納爾多(梅西和C羅)時代”的萊萬多夫斯基成為歐洲最佳前鋒。 本賽季他共攻入55粒進球，在歐洲五大聯賽(西班牙、德國、英格蘭、意大利、法國)所有球員中進球最多的他在歐冠聯賽上也攻入15粒進球，榮登歐冠聯賽射手王寶座。萊萬多夫斯基與球隊的三冠王一起，成為了射手王三冠王。在歐冠聯賽、德甲、德國杯中，他都成為了得分王。西班牙《馬卡報》報道說：“萊萬多夫斯基與1971∼1972賽季阿賈克斯(荷蘭)的三冠王一起，成為射手王三冠王的約翰•克魯伊夫並駕齊驅。” 雖然在決賽中沒能進球，但是在到半決賽為止自己參加的所有歐冠聯賽比賽(9場比賽)中進球，萊萬多夫斯基是拜仁隊奪冠的頭號功臣。大部分人認為，如果足球界最具權威的獎項“金球獎”頒獎儀式不是因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)的影響被取消的話，那麼今年金球獎毫無疑問會歸於萊萬多夫斯基帳下。 首次獲得歐冠聯賽冠軍的萊萬多夫斯基在自己的社交媒體上留言說：“不要停止做夢。即使失敗了也不要放棄，要為實現目標而努力。” 決勝球的主人公科芒向娘家隊插上匕首，吸引了人們的視線。科芒是在大巴黎青年隊中成長，2013年在大巴黎隊首次踏上職業聯賽的球員。2014年離開球隊，經過尤文圖斯(意大利)加入拜仁隊的他，攻入了打破大巴黎征服歐洲雄心的進球。在自己曾效力過的所有球隊都曾獲得過正規聯賽冠軍等，天生擁有“冠軍運氣”的科芒表示，“雖然贏得冠軍非常幸福，但一想到大巴黎就會感到抱歉。” 2011年卡塔爾投資廳收購股份後，以超過1萬億韓元的資金投資大量引進球員的大巴黎在俱樂部創立50年後首次進入了歐冠聯賽決賽，但是未能越過拜仁隊的壁壘。內馬爾的身價(轉會費約3120億韓元)創下足球史上最高記錄，雖然前鋒線嘗試了9次射門，但始終未能突破拜仁門將曼努埃爾•諾伊爾。在2014~2015賽季隨巴塞羅那隊獲得歐冠聯賽冠軍後，內馬爾第二次向冠軍發起沖擊，但遺憾地流下了眼淚。賽後他在推特上留言說：“失敗是體育的一部分。我們戰鬥到了最後一刻。祝賀拜仁隊奪冠。” 與認輸的內馬爾不同，聚集在法國巴黎香榭麗舍大街和大巴黎主場助威的部分球迷在比賽結束後發生暴動，引發了爭議。據《法國24》等媒體報道，大巴黎的失敗引發了憤怒的球迷們燒毀車輛或砸碎商店窗戶的行為。與鎮壓事態的警察發生沖突的148人被捕。

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