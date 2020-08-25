憤怒和敬意. August. 25, 2020 07:19. . 通過第二次世界大戰，在德國乃至全世界揚名的坦克是德國的“虎式”怪物坦克。在輕型坦克為20多噸、中型坦克為40噸的年代，虎式的重量為60噸。雖然不是因為重量就優秀，但如果這壹重量意味著裝甲的厚度，那就不同了。如果說裝甲是盾牌，那麽相當於矛的戰車炮，既有德國傳奇式的反坦克炮，也有可以擊破世界任何坦克、遠程精確度最高的88毫米大炮。據說使用該炮，平均的德國炮手可以在1500米外命中敵方坦克。 乘坐虎式坦克擊潰超過150輛坦克的王牌是奧托·卡裏烏斯中尉。他的回憶錄裏有這樣的故事。 從蘇聯戰線撤退時，卡裏烏斯的虎式中隊與某步兵部隊壹起作為最後的後衛負責掩護德軍大部隊的任務。駐紮在某個村莊時，蘇聯軍隊在夜間發動了突然襲擊。蘇聯坦克進行炮擊，試圖進入村莊。虎式把他們全部擊潰，趁引起他們註意時，其他坦克悄悄駛入了村莊。那輛坦克因與德國虎式坦克相沖突而暴露了位置，裝甲被德軍的攻擊穿透。 第二天，德軍步兵接近被摧毀的戰車時，手榴彈突然從坦克內飛來。蘇聯戰車士兵還活著，和德軍作戰直至最後壹刻。據說，憤怒的卡裏烏斯對那個堅持不懈的蘇聯坦克長破口大罵。但是之後他如是說。“現在我的想法有些不同。” 這也許是想表達對他的奮鬥和敢鬥精神的敬意。那麽當時為什麽憤怒呢？因為他的戰友們犧牲了。卡裏烏斯的憤怒和敬意並不是相互矛盾的行動。世事總有這樣兩面性的真相。領悟到這壹點，只是需要時間而已。智星的任務就是拓寬這種視野，而我們的社會卻正在背道而馳。

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