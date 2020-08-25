新冠疫情進入全方位長期戰……亟需制訂保持距離2.5階段等彈性戰略. August. 25, 2020 07:19. . 新冠疫情的擴散勢頭非常強勁。受周末檢測量減少的影響，昨天壹天的新增患者數為264人，比前壹天略有減少，但是隨著連續11天每天都有3位數的新患者出現，醫療和防疫系統亮起了紅燈。與新天地教會、梨泰院夜店等單壹規模流行時期不同，全國各地全方位發生集體感染，因此，與傳染病相關的10家學術團體昨天發表聲明稱：“上調至第三階段不可避免。”文在寅總統也表示：“如果不能在現階段阻止，只能上調至第三階段。" 現在必須做好萬全準備，隨時進入第三階段，展開民官全力戰。但是，當被問及具體的實施計劃時，政府只是反復回答，“正在商討各種方案”。如果上調至第三階段，除了必需的社會、經濟活動之外，其他所有日常活動都將停止，但對於哪些活動屬於上述活動，還沒有確定。公共機關和民間企業除了必要的人員之外，都要在家辦公。但是，只是將公共機關在家辦公的比率定為50%，政府並沒有回答“必須人員”指的是什麽職業。 如果實行第三階段，受到最大打擊的將是零散的個體戶。政府把補習班（300人以下）、娛樂室、電影院、咖啡館等作為上調至第三階段時停止營業的“重危險設施”，並附上了“可能補充調整”的線索，讓人根本無法預測究竟是不是應該關門。政府也不會補償因停業造成的損失。因此，在工作現場出現了“餐館、購物商城都可以，為什麽咖啡館要關門呢”“註冊為普通餐館的現場咖啡館可以，為什麽室內咖啡館就不行呢”等爭議。 如果說第二階段過於脆弱，第三階段的經濟損失又過於沈重，那麽就應該考慮靈活細分階段，在第二階段和第三階段之間插入中間階段的方案。隨時出臺中等強度的靈活方法，諸如不是讓咖啡屋等營業場所也無條件停業，而是對進店客人的數量進行限制等。 保持距離第三階段是我國社會從未實施過的措施。今年春季第壹次大流行時，保持距離系統只分為兩個階段。政府把它變更為第三階段，是在6月28日。也就是說，兩個月來，政府壹直沒有動手制定詳細的實施方案。事實上，海外旅行已被禁止很久，但學生們最近每天早上還都要在檢查詢問是否去過海外旅行的“學生健康狀態自我診斷”問題上打勾。如果政府不收緊松懈的防疫緊張感，找出漏洞進行修補，就很難期待得到國民的配合，無法在不知何時結束的新冠長期戰中獲勝。

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