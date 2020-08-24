為什麽私語讓人喜歡. August. 24, 2020 07:34. . “瓦格納在自己的感情中加上了音，但肖邦卻把感情加到了每壹個音上。”——安德烈·紀德《肖邦筆記》 剛開始以為只是文字遊戲，但越反復咀嚼，越覺得有新意。兩位在音樂界是完美的對角點，還有比這更能表現他們嗎？因為他是諾貝爾文學獎獲得者安德烈•吉德，才能這樣“壹語中的”。 在音樂史上，沒有人像瓦格納壹樣被認為是問題人物。所有認識他的人不是崇拜他，就是厭惡他。傲慢與毒舌、奢侈僻、偏見和憎惡、把別人的東西當成自己的東西的道德麻木等。再也沒有像他這樣的破落戶。盡管如此，愛好他的音樂的人比比皆是。 相比之下，肖邦則是壹個不起眼的男人。雖然具備驚人的實力，但由於過於小心謹慎，連在大規模聽眾面前演奏都不敢，無論多麽生氣，別說是罵人，連大聲叱責都不敢。每逢冬天就患感冒，就像得了重病壹樣，連自己寫的曲子都沒有力氣彈奏。作曲也不是為了大規模歌劇或管弦樂隊所作的音樂，而是集中於鋼琴曲，而且大部分都是小品。 但單憑鋼琴小品，肖邦就成為了廣受尊敬和愛戴的偉大作曲家。強烈的聲音雖然適合於鼓舞感情，但也很危險。因為很多作品都被用作煽動和操控的手段。華麗、宏大的聲音聽起來很強烈，但真正安慰別人、給予力量的是安靜、細膩的聲音。 小聲音比大聲音更能發揮力量的，不只是音樂。還有比心愛的戀人的悄悄話更讓人心跳的東西嗎？睡覺的孩子發出的氣喘聲音所帶來的平靜又怎樣呢？大未必佳。因為有時候小東西會帶來更大的共鳴。

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