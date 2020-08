BTS第一首英文歌發售首日登上Spotify排行榜頭名. August. 24, 2020 07:34. by 朴善熙記者 teller@donga.com. 防彈少年團(BTS)21日發表的新曲《Dynamite》登上了世界最大音樂流媒體平臺“Spotify”的全球TOP50排行榜的第一名。這是韓國歌手(及組合)首次登上該排行榜的冠軍寶座。 22日,據Spotify透露,《Dynamite》在發行第一天就登上了全球TOP50排行榜的首位。作為BTS歌曲中第一首英文歌的《Dynamite》當天在全世界進行了777.8950萬次流媒體播放。這是今年Spotify發行首日點擊次數最多的記錄。之前在今年6月,BLACKPINK《How You Like That》發售第一天就占據了第二位。BTS現有的最高紀錄是《Boy with luv(敬微小事物的詩)》的第三名。 在地區Spotify排行榜上,《Dynamite》在美國和英國分別居第3位和第15位,創下了自身最高紀錄,並在14個國家和地區占據了第1位。Spotify是影響美國Billboard排行榜和英國OFFICIAL排行榜排名的平臺,因此BTS能否繼專輯排行榜1位之後再次登上單曲排行榜1位備受關註。 《Dynamite》不僅登上了Spotify排行榜榜首,還登上了104個國家和地區的iTunes“Top Song”排行榜榜首,MV公開僅一天在YouTube上的點擊量就突破了1億次。截至23日下午,點擊量超過了1.46億次。《Dynamite》是一首迪斯科風格的復古歌曲,以幸福和自信為主題,傳達生活的珍貴和人生的特別。

