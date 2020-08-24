好開局，孫興慜季前賽首場比賽梅開二度. August. 24, 2020 07:34. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “超級孫”孫興慜(28歲•托特納姆熱刺隊)在季前賽首場比賽就攻入多粒進球，提高了人們對他新賽季表現的期待感。 23日，孫興慜在英國倫敦舉行的與伊普斯維奇隊的季前賽首場比賽中，僅踢了上半場就攻入2球，帶領熱刺隊以3比0輕送贏得勝利。在創造自己單賽季最多攻擊點(30個•18粒進球、12次助攻)並成為英格蘭足球超級聯賽(EPL)頂級球員的2019~2020賽季結束後，時隔26天參加實戰的他展現出了一如既往的進球能力。 上半場第10分鐘，孫興慜在禁區中央接德利•阿裏傳球後右腳射門，攻入了本隊的第2粒入球。19分鐘後，他突破對方防守後防，趟過為阻擋自己而奮不顧身出擊的對方守門員，用右腳射門再下一城。 上個賽季，孫興慜根據托特納姆熱刺隊主教練何塞•穆裏尼奧強調邊鋒防守的戰術，沒能專心進攻，曾創下連續兩場比賽“0射門”的尷尬記錄。當天不是作為邊鋒而是在最前方表現活躍的孫興慜在賽後被問到“作為前鋒在首場比賽中得分的感覺如何”時，回答說“事實上我不是前鋒。開玩笑的。”他接著補充說，“我認為(季前賽)首場比賽進球給球隊帶來了自信。” 托特納姆熱刺隊在上個賽季排名英超聯賽積分榜第六位。孫興慜表示，“無論是我也還是球隊，都應該展現出比上個賽季更進步的面貌。雖然取得了勝利，但錯失了幾次得分機會，感到很傷心，也很生氣。這是我需要進一步發展的地方。”托特納姆熱刺隊將在再進行3場熱身賽後，於9月12日與埃弗頓隊進行2020~2021賽季英超揭幕戰。 孫興慜對受到新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)的影響，從賽季前開始在不允許觀眾入場的情況下進行比賽表達了遺憾之情。他說：“美麗的賽場沒有球迷，感覺很孤獨。但是感謝在電視或筆記本電腦前也給我加油助威的球迷。正在等待在賽場上與球迷們見面的瞬間。” 另外，西甲巴倫西亞隊的“Shootdori”李康仁(19歲)在當天與卡斯特利翁的熱身賽中(巴倫西亞隊1比0取勝)上半場第16分鐘膝蓋疼痛難忍，坐在球場上後被替換下場，留下了遺憾。西班牙媒體《eldesmarque》報道說：“李康仁在與巴倫西亞續約之前一直要求出場機會，此時受傷對他來說是不幸的。”22日，法甲聯賽波爾多隊所在的黃義助(28歲)參加了與南特隊的2020~2021賽季揭幕戰(雙方0比0互交白卷)，上場75分鐘，但未能取得進球。

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