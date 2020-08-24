英國免疫學權威人士：“新冠病毒可能會永遠持續存在”. August. 24, 2020 07:34. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 據預測，在全世界範圍內新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)的擴散趨勢持續的情況下，即使開發出了疫苗，新冠病毒也不會消失，還將持續存在。 英國政府下屬的非常狀況科學咨詢集團(SAGE)的馬克•沃爾波特博士22日(當地時間)在接受BBC采訪時表示，“冠狀病毒與人類一起，無論以何種形式，都可能永遠持續存在。應該像流感一樣，定期接受預防接種。”他擔心，“新冠肺炎疫情可能再次失控。”沃爾波特博士被評價為英國免疫學的權威者。 言下之意就是，與接種一次疫苗就會產生終身免疫力的天花等不同，需要隨時接種疫苗的可能性很高。因為冠狀病毒會像流感一樣持續發生基因變異，而且還會通過人類以外的其他宿主擴散。此前，世界衛生組織(WHO)總幹事譚德塞21日表示：“希望新冠病毒大流行能在2年內結束。” 新冠肺炎造成的全球累計死亡人數突破了80萬人。據國際統計網站“Worldnmeter”透露，以23日下午3時為準，全世界新冠肺炎死亡病例達80.8713萬人。在美國、巴西、墨西哥、印度等4個國家，其死亡病例就占全世界死亡者的一半以上。AFP表示：“自創下40萬人記錄(6月6日)後，2個半月內死亡病例增加了一倍，世界各地的病毒擴散趨勢非常嚴重。”

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