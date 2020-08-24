特朗普在共和黨全黨大會第壹天就被提名為候選人……4天期間連續發表現場演講. August. 24, 2020 07:34. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美國總統特朗普決定在舉行執政黨共和黨全黨大會的24日至27日，連續4天親自發表演講。分析認為，這是因為擔心感染新冠病毒而在特拉華州威爾明頓自己家裏以視頻方式參加全黨大會的在野黨民主黨的總統候選人、前副總統拜登。《紐約時報》等媒體報道稱，特朗普曾經出演的真人秀節目《The Apprentice（學徒）》的兩名導演將擔任全黨大會的導演。 特朗普將於24日乘坐專用直升機從華盛頓白宮飛往全黨大會舉行地北卡羅來納州夏洛特。他沒有按慣例選擇候選人提名這壹全黨大會壓軸戲的最後壹天，而是在活動第壹天“破格”行事。25日是夫人梅拉尼婭和長女、白宮高級顧問伊萬卡等人的支持演說，26日是副總統邁克·彭斯的副總統候選人演講結束，特朗普將於27日晚在白宮草坪上最後壹次進行候選人演講。 共和黨唯壹的黑人參議員蒂姆·斯科特、共和黨眾議院黨鞭凱文·麥卡錫、前美國駐聯合國代表尼基·黑莉、2015年被“伊斯蘭國”組織綁架為人質而死亡的美國女性救護活動家凱拉·米勒的父母、新冠疫情暴發後得到聯邦政府支援的咖啡店主人等人，將作為贊助演講者。 但是前總統喬治·W·布什、參議員米特·羅姆尼等與總統關系不睦的共和黨權威人士都決定不參加，因此有人指出，事實上全黨大會已經成為“特朗普個人秀”。這與在民主黨競選過程中與拜登候選人對立的參議員伯尼·桑德斯、伊麗莎白·沃倫等壹致呼籲支持拜登，形成了鮮明的對比。民主黨決定，在共和黨全黨大會期間，通過眾議院議長南希·佩洛西、密歇根州州長格雷岑·惠特默、印第安納州南本德市前市長皮特·布吉等人的演講，與民主黨針鋒相對。 特朗普22日在推特上表示，“拜登和民主黨犯下了不前往偉大的威斯康星州密爾沃基的無禮行為”，試圖集結白人勞動階層的支持者。威斯康星是衰落的工業地帶“銹帶”的代表地區，也是新冠疫情前民主黨有意召開線下全黨大會的地方。特朗普在4年前總統選舉時，在民主黨支持率壹直較高的威斯康星州獲勝，並乘勢成為白宮的主人。 美國媒體報道稱，特朗普陣營正在參考1988年大選時共和黨前總統喬治·布什的逆轉事例。當時，布什總統大大落後於民主黨候選人麥克爾·杜卡吉斯，但在全黨大會時以“杜卡齊斯對惡性犯罪分子過於寬大”發動負面攻擊，在大選中輕松獲勝。

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