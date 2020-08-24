在美國售出的小型SUV每3輛中就有1輛是韓國GM出口車. August. 24, 2020 07:34. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 23日，韓國GM表示，今年上半年(1~6月)在美國銷售的全部小型運動型多功能車(SUV)中，三分之一是國內韓國GM工廠生產並出口的車型。 綜合美國上半年小型SUV銷售結果，通用(GM)正在銷售的雪佛蘭“Trax”以5.0708萬輛占據了第一位。加上別克“昂科拉”和“昂科拉GX”、雪佛蘭“Trailblazer”，通用4款小型SUV的銷量為9.3538萬輛，銷量前15名中，通用汽車的市場占有率為31.9%。這些車型是韓國通用汽車公司生產的，原產地為韓國，目前正在銷售中。 韓國GM生產車輛的銷售情況繼第一季度(1~3月)之後持續好轉。雖然因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)在美國的整車銷售萎靡不振，但雪佛蘭Trax繼第一季度的2.8242萬輛之後，第二季度(4~6月)也售出2.2466萬輛，繼續保持小型SUV銷量第一的位置。與Trax共享底盤及動力總成的別克昂科拉上半年累計銷售了2.4271萬輛，繼第一季度的1.4238萬輛之後，銷量增加了1萬輛左右。 另外，從6月開始在美國銷售的雪佛蘭Trailblazer被北美地區汽車評價企業“Iccar”評選為“在美國銷售最快的汽車”。

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