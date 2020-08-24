專家：“第壹批災難支援金，帶動消費效果有限”. August. 24, 2020 07:34. by 世宗=朱愛珍記者、南建宇記者 jaj@donga.com,woo@donga.com. 以政治圈為中心，要求發放第二批緊急災難支援金的要求逐漸增大。而有人擔心，在第壹批支援金的消費刺激效果並不明顯的情況下，這麽做只會浪費財政。 據企劃財政部23日透露，今年5月以全體國民為對象，向每戶最多發放100萬韓元的第壹批災難支援金共花費了14.3萬億韓元（包括2.1萬億韓元地方費用）。受此影響，第二季度(4∼6月)全國兩人家庭以上的月平均家庭收入比壹年前增加了4.8%。這是因為，雖然勞動收入、經營收入、財產收入等家庭直接收入都有所減少，但包括災難支援金在內的公共轉移收入卻劇增了127.9%。 政府不顧財政負擔，支付14萬億韓元以上的支持金，其目的是為了帶動消費，刺激內需。但據分析，增加的收入並沒有帶動實際消費，因此效果減半。第二季度家庭的平均消費傾向為67.7%，比去年同期下降了2.5個百分點。相當於如果收入是100萬韓元，去年是70萬韓元，但今年只用了68萬韓元。從金額上看，家庭的整體轉移收入比壹年前增加了44萬韓元（80.7%），但消費支出只增加了7.7萬韓元（2.7%）。 尤其是，據調查，越是低收入階層，消費就越減少。收入下遊20%人群的平均消費傾向減少了9.3個百分點，而收入下遊20%人群的平均消費傾向僅下降了1.3個百分點。據分析，由於政府的支援，即使收入暫時增加，勞動收入、經營收入等直接收入減少，所以平民們只好捂緊錢包進行儲蓄。 另外，以全體國民為對象，根據家庭成員數支付災難支援金，反而讓高收入層得到了更多的資金。因為壹人家庭得到40萬韓元，二人家庭得到60萬韓元，三人家庭得到80萬韓元，四人以上家庭得到100萬韓元，收入下遊20%的家庭成員平均為2.34人，少於上位20%（平均3.52人）。 專家們指出，相比與巨額資金相比效果不明顯的第二批災難支援金，政府應該更多考慮更有效的政策。首爾大學經濟系教授金素英（音譯）表示：“與必要的財源規模相比，災難支援金的效果有限”，“與其進壹步發放支援金，不如長遠考慮新冠疫情沈寂之時，節約使用財政。”

한국어