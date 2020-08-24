超越人類預測和對策、惡化並長期化的新冠災難. August. 24, 2020 07:35. . 新冠疫情新增患者昨天統計為397名，連續4天刷新了最高紀錄。首爾愛心第壹教會和光復節市中心集會參加者中，新增患者層出不窮，全國的咖啡館、幼兒園、餐飲店、葬禮場等地也陸續出現了新的集體感染病例，呈現出全方位擴散的趨勢。 政府從昨天開始把在首都地區實行的保持社會距離第二階段擴大到了全國。但是有主張認為，僅靠這壹措施很難追遏制可怕的擴散氣勢，應該上升到第三階段。實際上，考慮到對經濟和社會系統的影響，幾乎停止社會移動、使日常生活癱瘓的第三階段措施應該慎重行事。但是，在僅靠第二階段無法控制暴漲趨勢的現狀下，必須以第三階段施行為前提，事先具備靈活、精密的完善對策。 目前，與人口500萬的大邱、慶北地區第壹次大流行時不同，70%以上的患者湧現在2600萬人聚居的首都圈。不知道感染途徑的“不明患者”比率接近20%，是可控制比例5%的4倍。雖然戰線擴大，但防疫和醫療人員中的相當壹部分人因為長期作戰已經筋疲力盡。隨著危機形勢的變化，防疫守則也應該靈活適用。 要盡快構築根據患者癥狀輕重程度迅速、有效分配醫療資源的系統。雖然還沒有達到第二次大流行的頂點，但病房和治療藥物大亂即將到來。22日淩晨，首爾出現壹名患者，但由於首爾和京畿道沒有病房，被送往仁川嘉泉大吉醫院。截至本月21日，京畿道592張病床中93%已被填滿，幾乎到了飽和狀態。治療藥物也開始見底，防疫當局正在適用給70歲以上高齡者優先權的患者甄別制。反對醫大擴招等、預告26日進行第二次總罷工的大韓醫師協會昨天向國務總理和朝野提議召開緊急座談會。現在比任何時候都迫切需要醫政合作，因此政府應該響應醫療界的提案，拿出妥協對策。 與新冠疫情到了夏天就會結束或者從下半年起開始逐漸消退的預想不同，不管什麽季節，世界各地持續出現集體感染，死亡者已經超過了80萬名。甚至有預測稱，新冠會像需要定期接種疫苗的慢性傳染病壹樣持續折磨人類。 韓國政府應該將新冠疫情視為“常數”，而不是在應對壹時災難的水平上，重新制定包括保健醫療和財政政策在內的國政運營模式。新冠疫情是從未經歷過的危機，如果政府、醫療界、國民不齊心協力應對，就很難克服。政治圈想將此次危機用於政治攻防，這種形態只會使國民更加疲勞和分裂。

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