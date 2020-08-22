全光勛牧師，現在不是躲在陰謀論後面的時候. August. 22, 2020 07:44. . 新冠單日新增確診病例暴增到300名左右。而進入100人行列，還是僅僅壹周前的14日。除濟州外，全國16個市道都出現了患者，昨天壹天被確診為陽性的患者達324人。重癥患者用病床只剩下25%，如果15日首爾光化門集會參加者中過了潛伏期在本周末正式湧現，可能帶來防疫和醫療力量難以承擔的大沖擊。 在這種情況下，違反防疫守則舉行聚會後發生大規模集體感染的首爾愛心第壹教會的牧師全光勛連日來提出了陰謀論，令人遺憾。本月17日被確診並住院接受治療的他在20日發表的立場文中主張：“政府強迫愛心第壹教會和光化門集會參與團體進行檢測，正在擴大確診人數。"他昨天還接連發表聲明和記者招待會立場文，主張“病毒恐怖襲擊陰謀論”。該教會拒絕防疫當局提交信徒名單的要求，部分信徒在確診後潛逃等，種種不靠譜行為正在浪費防疫的黃金時間。 自本月12日出現首例患者後，截至昨天確認的該教會確診患者為732人。防疫當局認為，上個月底全牧師和教徒們無視戴口罩和保持距離等教會核心防疫守則，進行三次大規模禮拜，導致了上述事態。以教徒和訪問者為紐帶，12個市道的教會呼叫中心、療養醫院等19個地方正在發生連鎖感染。如果5人接受檢查，就有超過1人被診斷為陽性，確診率很高，因此如果不能迅速找出接觸者並進行檢查和隔離，在全國各地引發“不明”集體感染只是時間問題。 全牧師和教會的防疫工作不合作不僅違反了傳染病預防法，還違背了共同體面臨災難危機時站在犧牲前列的基督教精神。全牧師不應該用荒謬的陰謀論助長分裂，而是應該說服信徒，帶頭平定教會的擴散趨勢。 政府在預告第二次大流行的情況下，為了刺激內需，將17日指定為臨時公休日，甚至發行餐飲、演出、旅遊、打折優惠券，增加全國移動量等，因此在此次擴散危機上也有很大的自找責任。上個月24日，雖然解除了禁止教會小聚會的措施，但在首都圈患者劇增後，就好像全都是愛心第壹教會和光化門集會的緣故壹樣，進行了“打烙印”的行為，使得相關人士更加躲藏起來。除了全牧師和教會方面的錯誤之外，政府應該明確承認防疫政策失敗的責任並道歉。應該停止責任攻防戰和政治鬥爭，說服教會和集會參加者，集中行政力量控制擴散的火苗。

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