“難道只要乘坐特斯拉就是‘環保精英’嗎？”. August. 22, 2020 07:44. by 朴湧 parky@donga.com. 美國電動汽車企業特斯拉的股價20日(當地時間)在紐約股市超過了每股2000美元。也就是說，股價在短短兩個多月時間裏翻了一番。在首爾街頭經常能看到特斯拉車輛，在韓國投資該公司股票的股民也在增加。特斯拉今年上半年(1 ~ 6月)橫掃了國內環保汽車補助金的一半左右。 5年前，在美國矽谷研修時拜訪的谷歌、蘋果等大型技術企業的停車場裏，有很多超過1億韓元的電動汽車車型“特斯拉S”。當時華爾街的金融人雖然乘坐奔馳、寶馬，但矽谷的成功企業家們卻流行改乘特斯拉。也許有人想誇耀特斯拉是為防止氣候變化作出貢獻的“環保精英”。 電動汽車雖然是環保型，但動力源—電力生產卻並非如此。 據國際能源機構(IEA)透露，在煤炭火力發電依賴度高、生產工序中碳排放量大的中國和印度，電動汽車反而比內燃機汽車排出更多的碳。美國煤炭火力依賴度僅次於中國。韓國是世界第8大煤炭火力發電大國。他們乘坐電動車並不是值得驕傲的事情。 正如環保精英們所主張的那樣，要想阻止氣候變化，就應該給予補助金，在普及電動車之前先生產更幹凈、更低廉的電力。美國的分析機構Thirdway分析說，代替煤炭的核電站1期已經普及了54.1353萬輛特斯拉車輛，具有減少碳排放的效果。據電力交易所透露，燃料費單價分別為核電站6韓元、有煙煤56韓元、天然氣93韓元。很多環保精英認為，平民因害怕電費過高，在酷暑下也不能開空調，但僅靠核電站是不行的。 甚至還有執著於“環境正確”而拋棄踏板的事情。上個月，國會提議了阻止公共機構對海外煤炭發電站投資進行支援的《海外煤炭發電投資禁止法4法》(韓國電力公社法、韓國進出口銀行法、韓國產業銀行法、貿易保險法修正案)。產業界批評說，雖然對其宗旨產生共識，但有些國家根據能源情況不得不發展煤炭火力，而且也沒有考慮到韓國企業與日本等競爭並爭取成套設備項目的現實情況。 將氣候變化威脅當作王牌利器(有諷刺之意)也是不負責任的。李明博政府為了防止氣候變化引發大洪水和幹旱，決定建設4大江；而現政府作為應對氣候變化的對策，將山坡削平，建立了太陽能發電站。實際上，洪災和泥石流發生後，政治家們總是“互相指責對方的過錯”。遭受損失的平民們會想追問他們，“用於氣候變化對策的稅金都到哪裏去了？” 5年前在矽谷發生了不同角度的“特斯拉爭論”。乘坐昂貴的電動汽車的環保精英們可以利用政府或公司提供的免費充電站，還可以得到補助金，但現實是，平民們開著陳舊的廉價汽車，把昂貴的油價撒在道路上。這是針對少數環保精英壟斷的環境政策中多數平民淪為“氣候惡徒”並遭受不利待遇的“政策逆進性”提出的問題。 氣候變化是正在進行的威脅。人類應該制定對策並采取行動，這一點毋庸置疑。但是，如果把負擔和不便轉嫁給平民和市場，只做表面文章，就無法改變世界。這些人才是阻止氣候變化應對的真正的“氣候惡徒”。只有生活在這片土地上的平凡的人們能夠同意並接受的現實性政策，才能在與氣候變化的長期鬥爭中取得勝利。

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