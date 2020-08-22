無需支付違約金，婚禮最多可延期6個月. August. 22, 2020 07:44. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 隨著因新冠疫情的擴散而加強保持社會距離，預備夫婦們如果推遲結婚，最多可以免交6個月的違約金。 公正交易委員會21日表示：“婚慶業中央會接受了公正交易委員會的勸告，對因新冠疫情推遲婚禮的預備夫婦免除違約金，如果不可避免地需要舉行婚禮，將調整最低保障人員。”由於加強保持社會距離第二階段方針，到本月30日為止禁止50人以上參加活動，因此采取了上述措施。婚慶業中央會由全體婚禮企業的30%即150多個會員公司組成。 婚慶業中央會會員企業計劃自行減少調整最低保障人員，並最多6個月不根據日程變更支付違約金。但是，由於沒有強制性，有多少企業參與還是未知數。 另外，公正委員會為了將預備夫婦的損失最小化，對不屬於婚慶業中央會的非會員婚宴企業也提出了相同水平的勸告案。

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